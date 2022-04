Es war die Nachricht des Tages. Devolver Digital verkündete fast so nebenbei das Monkey Island zurückkehrt. Ein Teaser Trailer kündigte Return to Monkey Island für 2022 an. Und es wird, wie soll es auch anders sein, ein Spiel von Ron Gilbert sein. Und selbstverständlich ist auch Guybrush Threepwood wieder mit dabei. Welche Geschichte uns genau erwartet ist noch nicht bekannt, aber wir denken das auch LeChuck und Co. wieder ihr Unwesen treiben werden. In Zeiten von Next Gen ist die Nachricht von Monkey Island ein echter Hammer.

Es muss nicht immer Hochglanz-Optik und absolute Realität sein – es reicht auch wenn Spiele unserer Kindheit eine Fortsetzung finden. Da spielt Grafik keine Rolle – da geht es um Spielspaß, lustige Rätsel und eine Gefühl der guten alten Zeit. Für mich persönlich ist Return to Monkey Island die Ankündigung des Jahres und lässt Top Titel einfach so im Regen stehen. Wirklich verstehen können das aber nur diejenigen die mit Monkey Island aufgewachsen sind und ihre ersten Schritte auf dem Amiga 500 oder PC gemacht haben. Kurz gesagt : Wir freuen uns diebisch auf diesen Titel und können es kaum erwarten. Und weil es so schön ist haben wir den Teaser Trailer für euch auch noch mal angehängt.

Sobald es weitere Infos zu Return of Monkey Island gibt erfahrt ihr es direkt bei uns. Und einen passenden Testbericht wird es natürlich auch geben und vielleicht sogar die ein oder andere Überraschung.