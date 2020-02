Kingdom Under Fire 2: Free Weekend und Rabatt-Aktion

Mit „Grab der Zeit“ ist gestern das dritte Update für Kingdom Under Fire 2 live gegangen. Mit neuen Missionen und einem weiteren Raid stehen Spielern zahlreiche abwechslungsreiche Herausforderungen bevor. Auch neue Ausrüstung, Reittiere und Gegenstände können Spieler fortan in dem MMO/RTS-Genremix von Publisher Gameforge und dem südkoreanischen Entwicklerstudio Blueside entdecken. Im neuen Trailer stellt Gameforge die Inhalte von „Grab der Zeit“ genauer vor.

Spieler, die Bersia bisher noch nicht betreten haben, können sich in den nächsten Tagen kostenlos in das Abenteuer stürzen, das 50 Jahre nach den Geschehnissen in Kingdom Under Fire: The Crusaders spielt. Das Free Weekend, das vom 20. bis zum 24. Februar (Start und Ende jeweils um 19:00 Uhr) bei Steam läuft, bietet Spielern die perfekte Gelegenheit, um Kingdom Under Fire 2 kostenlos und auf eigene Faust zu erleben. Wer sein Heer dauerhaft befehligen und Bersia mit Freunden und Spielern aus der ganzen Welt unsicher machen möchte, sollte bei der Rabatt-Aktion zuschlagen. Vom 20. bis zum 26. Februar sind die drei Edition von Kingdom Under Fire 2, die für 29,99€, 49,99€ und 99,99€ erhältlich sind, um bis zu 50 % reduziert.