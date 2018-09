Kingdom Hearts 3 – Neuer Trailer von der Tokyo Game Show

Passend zur Tokyo Game Show präsentiert Square Enix heute einen neuen Trailer zu Kingdom Hearts 3. Dieses Mal gibt es unter anderem neues Gameplay zu Baymax.

Volle Disney-Action im neuen Kingdom Hearts 3-Trailer

Im Trailer sehen wir nicht nur wie Keyblade Hero 3 an der Seite des Baymax-Teams in San Fransokyo kämpft, sondern finden auch mehr über andere Handlungsstränge heraus. So sehen wir Sora, Donal und Goofy in den Welten von Die Eiskönigin, Die Monster AG, Rapunzel und Fluch der Karibik. Der Mix aus Gameplay-Szenen und Zwischensequenzen ist zwar leider nur in japanischer Sprachausgabe zu bewundern, doch macht trotzdem eine Menge Spaß. Besagtes Video könnt ihr euch unter den folgenden Zeilen anschauen.

Das Action-RPG erscheint aller Voraussicht nach am 29. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One. Freut ihr euch auf den Release? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!