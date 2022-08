SNK zeigt das nächste DLC Team für King of Fighters XV. Team Samurai schärft seine Waffen.

Team Samurai besteht aus:

Haohmaru

Nakoruru

Darli Dagger

Des Weiteren kündigt SNK die nächste Season für KoF XV an.

Shingo Yabuki und Kim Kaphwan sind die ersten neuen Kämpfer die für Season 2 gezeigt wurden. Außerdem wird ein Crossplay Update mit der neuen Season kommen. Somit können alle Platformen zusammen spielen.

SNK hat noch zwei weitere Informationen mit zur Evolution 2022 gebracht.

Samurai Shodown (2019 erschienen) bekommt ein neues Update, welches den Online Netcode verbessert.

Zu guter Letzt kündigt SNK noch ein neues Spiel, in der Fatal Fury / Garou Serie an. Es ist noch sehr früh dafür, aber fans von Fatal Fury oder Garou mark of the wolves können sich auf ein neues Spiel freuen.

King of Fighters XV ist erhältlich für Playstation 4/5, Xbox Series X|S und PC.