Kenshi – Nach 12 Jahren Entwicklungszeit erscheint der Titel nun am 06. Dezember

Das Single Player RPG Kenshi, angesiedelt in einer weitläufigen und atmosphärischen „Schwert-Punk“ Open World, ist ab Donnerstag, den 06. Dezember 2018 für PC erhältlich. An Kenshi wurde 12 Jahre gearbeitet, allein vier Jahre war das Spiel in Early Access.

Dank Kenshis weitreichendem Mix aus RPG Elementen, Team-basierter Steuerung und City-Building Features wurde das Spiel mit tausenden Empfehlungen auf Steam belohnt und erhielt in jüngsten Kritiken und Reviews eine Bewertung von „Sehr positiv“. Das Gameplay ist komplett offen und frei erkundbar: Spieler haben die Freiheit und das Potential zu tun, was auch immer sie wollen.

In einer unerbittlichen Welt voller blutrünstiger Kannibalen, hungrigen Banditen, brutalen Sklavenhaltern und wilden Bestien ist allein das Überleben ein aufreibender Kampf: Du bist nicht der Auserwählte. Du bist nicht groß und mächtig. Du hast nicht mehr „Hit Points“ wie alle anderen. Du bist nicht das Zentrum des Universums und du bist nichts Besonderes. Außer du arbeitest daran.

Das sagt der Entwickler:

„Ich mag es nicht, wenn man mir vorschreibt, wie ich zu spielen haben,“ so Chris Hunt, CEO und Head Developer bei Lo-Fi Games. „Ich will keine Quests, keine vorgefertigten Charaktere, die schon von Anfang an stärker sind als alle anderen. Wo ist da der Spaß? Was ich an einem Spiel wirklich liebe ist, einen namenlosen, schwachen Charakter unter meine Fittiche zu nehmen und ihn so lange zu trainieren, bis er der stärkste Charakter ist, den man haben kann.“ „Die Spiele, die mich inspiriert haben, waren alle Enttäuschungen, Spiele, die nicht das waren, was ich erwartet hatte. Jedes Mal, wenn ich so eine Erfahrung hatte, wurde ich dadurch ein besserer Spieleentwickler und noch mehr inspiriert, um härter zu arbeiten. Ich habe Kenshi entwickelt, weil ich es spielen wollte. Ich glaube, das ist die beste Einstellung, wenn man etwas Großartiges erschaffen möchte, weil man nicht versucht, jedem zu gefallen oder Dinge abzuschwächen.“

Die wichtigsten Features: