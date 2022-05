Eigentlich sollte das Abenteuerspiel Stray bereits im frühen Teil des Jahres 2022 erscheinen. Neuen Angaben von PlayStation zu Folge, schiebt sich der Release nun aber nach hinten, wenn auch nicht lange. Sommer 2022 ist der neue Releasetermin, wobei auch diesmal kein genaues Datum genannt wurde. Um genau zu sein wurde diese Verschiebung in einem Tweet von The Verge auf dem PlayStation Account entdeckt. „Dies sind nur drei der neuen Spiele, die demnächst für PlayStation erscheinen werden und die du auf keinen Fall verpassen solltest“, heißt es im Tweet von PlayStation. Eines dieser genannten Spiele ist natürlich Stray und wurde mit dem Release Sommer 2022 im Video versehen. Im Clip selbst sind hauptsächlich bereits gezeigte Inhalte letzter Trailer, also ist vor allem an dieser Front nichts Neues zu berichten. Wir hoffen aber, dass schon bald ein konkretes Releasedatum bekannt gegeben wird.

