Vorbestellungen für Jitsu Squad sind ab sofort möglich. Es ist also an der Zeit, dein inneres Biest zu entfesseln und deine schnellsten Manöver zu zeigen! ININ Games freut sich darauf, diesen Winter dieses herzzerreißende 2D-Beat ‚em Up von Tanuki Creative Studio für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 zu veröffentlichen. Eine digitale Veröffentlichung für die Konsolen der Xbox-Familie ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.

Jitsu Squad hält sich an die uralte Spielhallen-Maxime „Leicht zu lernen, schwer zu meistern“, indem es den Nervenkitzel der Old-School-Kampfspiele aus den 1990er Jahren mit einer handgezeichneten Cartoonästhetik und dem Stil aktueller Beat ‚em ups verbindet. Spiele allein oder im Koop-Modus mit bis zu vier anderen Spielern gegen Wellen von Gegnern, während du enorme Kombo-Ketten aufbaust und spektakuläre Superkräfte entfesselst. Außerdem hat kein Geringerer als Johnny Gioeli von Crush 40, der vor allem für die Musik von SONIC The Hedgehog bekannt ist, den Soundtrack des Spiels komponiert. Der aktuelle Teaser zeigt die Jitsu Squad beim Surfen auf Lavawellen, während im Hintergrund Johnnys Smash-Song „Surfing on the Lava“ läuft.

Sogar Jitsu Squad wurde bei den diesjährigen Dutch Game Awards im Oktober für „Bestes Debüt-Spiel“ und „Beste Grafik“ nominiert! Vorbestellungen für das Spiel sind bereits bei Partnergeschäften möglich. Besuche die Website von ININ Games, um vorzubestellen und weitere Informationen zu erhalten.









Um was geht es in Jitsu Squad?

Der legendäre Kusanagi-Stein, der die Seele eines mächtigen Dämons enthält, kann demjenigen, der ihn erweckt, göttliche Kräfte verleihen, ist aber seit Jahrhunderten verborgen geblieben. Jetzt hat der böse Zauberer Origami, Zerstörer der Welten und Herr der Finsternis, uralte Krieger herbeigerufen, um den Stein für ihn zu finden, ihre Seelen verflucht und sie in Tiere verwandelt. Glücklicherweise gelingt es einem geheimnisvollen Mönch namens Ramen, vier Kriegerseelen vor Origamis Ruf zu retten: Hero, Baby, Jazz und Aros, die zusammen die Jitsu-Truppe bilden! (© PR Hound)

Lust auf eine Collector’s Edition?

Ein explosives Spiel wie Jitsu Squad verdient auch eine bombastische Collector’s Edition mit wahnsinnigen Gegenständen für Kampfspielfanatiker. Deshalb arbeitet ININ Games wieder einmal mit Games Rocket zusammen und stellt exklusive Editionen zusammen, die nur in begrenzter Stückzahl erhältlich sind. Du kannst sie bereits jetzt auf Gamesrocket.com vorbestellen.

Die Collector’s Edition wird Folgendes enthalten:

Spiel für Nintendo Switch, PS4 oder PS5

Collector’s Edition-Box

Bunte Spielanleitung

Handfächer im japanischen Stil

Handsurfbrett

Kunstbuch

Soundtrack auf CD

Stirnband

Acryl-Diorama

Papierrad

Umkehrbares Poster

Postkarten-Set

Stickersheet

Über ININ Games

ININ Games konzentriert sich auf die digitale und physische Veröffentlichung von hochwertigen Retro- und Arcade-Spielen mit Wohlfühlcharakter. ININ Games erweckt Retro-Spiele zum Leben und schafft die Klassiker der Zukunft. Am bekanntesten sind sie für „Wonder Boy: Asha in Monster World“, „CrossCode“, „Cotton Reboot“, „Slaps and Beans“ und als Publishing-Partner für die TAITO-Titel „Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back“ und „The Ninja Saviors – Return of the Warriors“ in Nordamerika und Europa. Zahlreiche weitere Meilensteine der klassischen Spielekultur sind in Planung und werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. ININ Games ist Teil der United Games Entertainment GmbH. Weitere Informationen erhältst du unter www.iningames.com.

Über Tanuki Creative Studio

Tanuki Creative Studio ist eine unabhängige niederländische Videospielfirma, die 2016 von Dave Baljon gegründet wurde. Dave tat sich Mitte 2016 mit dem Animator/Komponisten Sebastien Romero zusammen. Anfang 2018 begannen sie mit der Vollzeitentwicklung. Es war eine unglaubliche Reise, aber zusammen mit einem kleinen Team leidenschaftlicher Menschen entwickelten sie ihr erstes Spiel Jitsu Squad™, das im März 2022 auf Steam veröffentlicht wurde. Jitsu Squad™ ist für Ende 2022 für PS4, PS5, Nintendo Switch und sogar für eine Arcade-Version von exA-Arcadia Japan geplant.