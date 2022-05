Der schreckliche Vaprak ist zurückgekehrt, und Jim Power muss erneut in die virtuelle Welt reisen, um das schreckliche Monster zu besiegen. In Zusammenarbeit mit unseren Freunden von QUByte und PIKO Interactive freut sich Strictly Limited Games, die nächste physische limitierte Veröffentlichung zu präsentieren. Jim Power: The Lost Dimension ist eine Wiederveröffentlichung des Kultfavoriten aus den 1990er Jahren für PlayStation 4 (PS4) und Nintendo Switch und bietet ein Spielerlebnis, das dem ursprünglichen Ethos des Spiels treu bleibt. Außerdem können Sammler und Fans die streng limitierten Vintage-Cartridges des Spiels erwerben, die mit dem SNES, SEGA Genesis/Mega Drive und einer neu produzierten Version für das NES kompatibel sind!

Jim Power: The Lost Dimension wird für Nintendo Switch, PS4 und Retro-Cartridges in einer limitierten Sonderedition erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab Sonntag, den 29. Mai, um 12 Uhr nur bei Strictly Limited Games möglich.

Über Jim Power: The Lost Dimension:

Der böse Außerirdische Vaprak droht, die Erde zu zerstören, die der letzte Planet ist, der zwischen ihr und dem Eingang zur 5. Dimension steht. Wenn Vaprak Erfolg hat, wird seine Spezies die Galaxie überschwemmen und alles wird verloren sein. Es ist die Aufgabe von Jim Power, das Böse einzuschleusen und zu vernichten. Ursprünglich erschien Jim Power in den 90er Jahren und wurde für seine herausragende Grafik und das herausfordernde Gameplay gelobt. Jetzt ist Jim Power zurück und bereit, es noch einmal zu versuchen.

Jim Power: The Lost Dimension für Nintendo Switch und PS4 enthält die NES®-Version des Spiels, die von PIKO Interactive von Grund auf neu entwickelt wurde, und zusätzlich die SEGA Genesis-Version, die bereits in den 90er Jahren erscheinen sollte, aber in letzter Minute gestrichen wurde. Jetzt können Fans des Retro-Shooters die klassische Genesis-Version zum ersten Mal auf ihrer modernen Heimkonsole genießen!

Über Strictly Limited Games:

Strictly Limited Games ist ein deutscher Publisher mit Sitz in der Nähe von Stuttgart, der sich darauf spezialisiert hat, eine kuratierte Auswahl an digitalen Download-Only-Spielen in exklusiven physischen Sammlerausgaben für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch herauszubringen. Das Unternehmen wurde 2017 von Dennis Mendel, einem ehemaligen Wissenschaftler für Game Studies und Berater am Fraunhofer Institut, und Benedict Braitsch gegründet. Beide sind leidenschaftliche Sammler mit einer gemeinsamen Sammlung von über 7.000 digitalen und physischen Spielen für alle Konsolengenerationen und wollen damit einen Gegenpol zum aktuellen Trend der reinen Digitalveröffentlichungen bilden. Alle Sammlereditionen sind exklusiv im Online-Store von Strictly Limited Games www.strictlylimitedgames.com erhältlich.

Über QUByte Interactive:

QUByte ist ein brasilianischer Spieleentwickler und der größte lateinamerikanische Publisher auf Konsolen. Unser Ziel ist es, die Branche durch Portierungs- und Veröffentlichungspartnerschaften weiterzuentwickeln und Spiele einem breiteren Publikum auf allen wichtigen Plattformen zugänglich zu machen, damit sie ihr volles Potenzial entfalten können.

Über PIKO Interactive:

PIKO Interactive ist der führende Anbieter von Inhalten für Retro-Videospielkonsolen, Plug & Play-Konsolen und digitale Retro-Vertriebsplattformen. Mit über 130 verschiedenen Titeln im Katalog arbeitet das Unternehmen ständig daran, neue Retro-Videospiele für Konsolen in höchster Qualität herauszubringen.