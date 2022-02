Publisher Kalypso Media und der australische Entwickler Torus Games veröffentlichen den ersten offiziellen Gameplay-Trailer für Matchpoint – Tennis Championships. Die immersive Tennis-Simulation wird im Frühjahr 2022 für PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch™ erscheinen. Von authentischer Ballphysik über ausgefeilte Charakteranimationen bis hin zu einer noch nie dagewesenen Spielersteuerung: Matchpoint – Tennis Championships legt besonderen Wert auf eine realitätsnahe Umsetzung des Tennissports und wird ein packendes Tenniserlebnis bieten, bei dem jeder Schwung des Schlägers zählt.

Der brandneue Gameplay-Trailer bietet einen tieferen Einblick in die Tennis-Simulation, in dem die Spieler:innen an Tennisturnieren auf der ganzen Welt teilnehmen können.

Zum Release zählen die Top Ten Spieler:innen der Weltrangliste Danill Medvedev, Garbiñe Muguruza, Andrey Rublev, Casper Ruud und Hubert Hurkaczs sowie bekannte Tennisstars wie Nick Kyrgios, Benoît Paire, Heather Watson, Hugo Gaston, Madison Keys, Victoria Azarenka, Carlos Alcaraz und Pablo Carreño Busta, Taylor Fritz, Amanda Anisimova und Kei Nishikori zu den spielbaren Charakteren.

Features: