Wer hätte es ahnen können? Jane Forster, alias Mighty Thor, wird pünktlich zum Kinostart von Thor: Love and Thunder zum neuen spielbaren Charakter in Marvel’s Avengers. Sarkasmus kurz bei Seite gelegt – ja richtig gehört, Square Enix kündigte in einem neuen Dev Update weitere Updates, wie auch einen neuen Charakter an. Update...