Iron Harvest kann ab sofort vorbestellt werden

KING Art Games und Deep Silver kündigten während der digitalen PC Gamer Show an, das der heiß erwartete RTS-Titel Iron Harvest ab sofort vorbestellt werden kann. Und das ist noch nicht alles! Fans dürfen sich außerdem auf eine vollgepackte Sammler-Edition freuen, mit der sie zum Release in das fiktionale Diesel-Punk Universum eintauchen können.

Dank einer kostenlosen Demo auf Steam wird Iron Harvest vom 16. bis 22. Juni erstmalig für jeden spielbar sein! Auf ausgewählten Skirmish- und Herausforderungskarten können Spieler bereits tief in die mitreißende 20er-Jahre Diesel Punk-Welt eintauchen und das einzigartige Gameplay genießen.

Inhalt der Sammler-Edition:

Ikonische „Pkp 17 Eisenhans“-Figur

Soundtrack auf CD, geschrieben vom legendären Videospiel-Musikkomponisten Adam Skorupa und „Music Imaginary“ (The Witcher®, Shadow Warrior®)

Artbook: Mit Kunstwerken von Jakub Rozalski, dem Erschaffer des 1920+ Universums

Steelbook

Doppelseitiges Poster mit einzigartigem Artwork

Über Iron Harvest

In der Dämmerung des 20. Jahrhunderts, kurz nach dem Ende des Großen Krieges, ist die Welt gefüllt mit Geheimnissen und Mysterien, voller Möglichkeiten und Herausforderungen. Tradition trifft auf Wissenschaft und technologischen Fortschritt, während sich Europa noch immer von den brutalen Schlachten eines Weltkriegs erholt. Iron Harvest ist ein Echtzeit-Strategie-Spiel (RTS), dessen Handlung in einer alternativen Realität in der Zeit um 1920+ spielt, kurz nach dem Ende des Großen Krieges. Um die perfekte RTS-Erfahrung erschaffen zu können, hat das Team des Entwicklers King Art Games seit der extrem erfolgreichen Kickstarter-Kampagne in regem Austausch mit RTS-Fans auf der ganzen Welt gestanden.

Iron Harvest erscheint am 1. September 2020 für den PC. Versionen für die PlayStation 4 und Xbox One folgen zu einem späteren Zeitpunkt.