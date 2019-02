Iratus: Lord of the Dead – Neues taktisches RPG von Daedalic angekündigt

Publisher Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio Unfrozen begeben sich mit Iratus: Lord of the Dead auf die dunkle Seite der Macht. In der Rolle des im tiefsten Dungeon eingekerkerten Nekromanten Iratus führen wir unsere untoten Helden in den Kampf gegen die Mächte des Guten – und gehen dabei im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen.

Darum geht es:

Eingesperrt in den tiefsten Verliesen seiner Widersacher, ist der Nekromant Iratus von den Toten auferstanden und bereit, sich von seinen Fesseln zu befreien. In seinem Gefängnis hatte er genug Zeit zum Schmieden ruchloser Pläne und sinnt nun auf Rache. Folglich stellt er sich aus den sterblichen Überresten seiner Feinde Truppen dunkler Champions zusammen und macht sich auf den beschwerlichen Weg durch den tiefsten Dungeon bis hinauf in den Palast seiner Peiniger.

Doch bevor er aus dem Kerker entkommen kann, müssen Iratus und seine untoten Schergen erst die verschiedensten Helden-Einheiten bezwingen. Aus Fleisch, Knochen und anderen Überresten seiner Opfer erschafft der Totenbeschwörer in seinem Unterschlupf Untergebene, die zusammen über mehr als 50 verschiedene Fähigkeiten verfügen. Dabei wächst Iratus´ Macht immer weiter und er erhält Talentpunkte, die in Alchemie, Magie und taktische Fähigkeiten investiert werden können. Zusammen mit dem starken Fokus auf taktische Kämpfe erhält das RPG so zusätzliche Spieltiefe.

In den herausfordernden, rundenbasierten Schlachten geht es um Leben und (Un-)Tod: Besiegte Untergebene und ganze Truppen bösartiger Champions verschwinden dank Permadeath für immer aus dem Spiel. Nur wer nach und nach die Stärken und Schwächen von Einheiten und Widersachern lernt, kann dem Dungeon am Ende entfliehen und Rache an den Mächten des Guten üben.

Iratus: Lord of the Dead erscheint im Sommer 2019 via Steam für den PC im Early Access.

