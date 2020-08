Interaktiver Trailer zu The Dark Pictures Anthology: Little Hope

BANDAI NAMCO Entertainment gibt bekannt, dass der neue interaktive Trailer von The Dark Pictures Anthology: Little Hope die Wichtigkeit der Entscheidungen im Spiel aufzeigt.

Vorbestellungen sind ab sofort im Xbox Games Store und STEAM verfügbar (PlayStation Store folgt in Kürze) und Vorbesteller erhalten früheren Zugang zum Curator’s Cut. Dieser enthält zusätzliche Szenen, in denen andere Charaktere gespielt werden, was zu neuen Entscheidungsmöglichkeiten und Ergebnissen führt.

Im BNEE E-Commerce Store ist die exklusive Collector’s Edition von Little Hope erhältlich, die neben dem Spiel eine Stoffkarte, zwei Anstecker, ein Steelcase (mit vier Plätzen) und eine Nachbildung von Marys 1692 Puppe enthält.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope erscheint am 30. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC.