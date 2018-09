Inside XBox – Dieses mal mit Forza Horizon 4 und weiteren Themen

In der neuesten Folge Inside Xbox steht der Launch von Forza Horizon 4 im Mittelpunkt. Aber auch heiße Überraschungen wie der Maus- und Tastatursupport für Xbox, neue Game Pass-Titel, die Games with Gold und viele weitere spannende Themen werden in dieser Folge behandelt.

In der neuen Ausgabe von Inside Xbox steht alles im Zeichen von Forza Horizon 4, das am 02. Oktober (Ultimate Edition am 28. September) veröffentlicht wird.

Weitere Themen waren:

Xbox Game Pass: Der Xbox Game Pass erhält neue Titel, darunter Wolfenstein: The New Order, Metro 2033 Redux, LEGO Indiana Jones: The Original Adventures und natürlich Forza Horizon 4.

Games with Gold im Oktober: Im Oktober warten wieder spannende Games with Gold auf uns. Mit Overcooked!, Victor Vran, Stuntman: Ignition und Hitman: Blood Money sollten wir den anrückenden Herbst entspannt entgegensehen.

Fortnite Battle Royal: Larry Hryb und Nathan Mooney von Epic Games geben zum Geburtstag von Fortnite Battle Royale spannende Einblicke in die Zukunft des Titels.

Xbox-Update: Das neue Xbox-Update beinhaltet Dolby Vision und Sprachintegration für Cortana- und Alexa-fähige Geräte.

Maus- und Tastaturunterstützung für Xbox: Entwickler werden zukünftig in der Lage sein, Maus- und Tastaturunterstützung in ihre Spiele zu integrieren. Für die Integration des neuen Features arbeitet Xbox zusammen mit Razer, einem führenden Hersteller von Peripheriegeräten.

Shadow of The Tomb Raider DLC: Inside Xbox liefert uns erste Details zum neuen DLC von Shadow of the Tomb Raider, der im Oktober dieses Jahres veröffentlicht wird.

