Das Warten hat bald ein Ende! ININ Games freut sich, ankündigen zu können, dass die EGRET II small, eine Miniaturnachbildung der berühmten Arcade-Konsole, ab dem 3. Juni erhältlich sein wird, gefolgt von den noch größeren Editionen, die von Strictly Limited Games am 10. Juni herausgegeben werden. Insgesamt sind drei limitierte westliche Editionen der Mikrokonsole erhältlich, jede mit einem blauen Farbschema, vielen greifbaren Schätzen und zahlreichen vorinstallierten Spielen sowie weiteren Features.

Egal, ob du ein Retro-Gamer, ein Arcade-Liebhaber oder irgendetwas dazwischen bist, das EGRET II mini bietet mit 40 vorinstallierten Spielen und der Möglichkeit, noch mehr per SD-Karte herunterzuladen, für jeden etwas. Neben Klassikern wie Bubble Bobble und Darius Gaiden können sich Fans auf Hat Trick Hero, ein lustiges Sportspiel für die ganze Familie, und Rastan Saga freuen, dessen Sequenzen bisher in westlichen Ausgaben nicht erhältlich waren. Darüber hinaus kannst du mit EGRET II mini moderne Klassiker wie Elevator Action Returns neu erleben oder das bisher unveröffentlichte Kaiser Knuckle Upgrade Dan-Ku-Ga zum ersten Mal spielen. Selbst Neulinge können diese Klassiker dank spezieller Spielfunktionen wie Speicherstände, anpassbare Leben und Schnellfeuer genießen.

Die Miniaturkonsole verfügt über spannende technische Eigenschaften wie einen drehbaren 4:3-5-Zoll-Monitor, der den Arcade-Klassiker vertikal oder horizontal abspielt, ähnlich wie das Original-Arcade-Kabinett. Fans können direkt auf einer Konsole mit eingebauten Stereolautsprechern spielen und die EGRET II mini über den HDMI-Ausgang an einen Fernseher anschließen.

Über ININ Games

ININ Games konzentriert sich auf die digitale und physische Veröffentlichung von qualitativ hochwertigen Retro- und Arcade-Spielen mit Wohlfühlcharakter. ININ Games erweckt Retro-Spiele zum Leben und kreiert die Klassiker der Zukunft: „Wonder Boy: Asha in Monster World“, „CrossCode“, „Cotton Reboot“, „Slaps and Beans“ und als Publishing-Partner für die TAITO-Titel „Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back“ und „The Ninja Saviors – Return of the Warriors“ in Nordamerika und Europa. Zahlreiche weitere Meilensteine der klassischen Spielekultur sind in Planung und werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. ININ Games ist Teil der United Games Entertainment GmbH. Für weitere Informationen besuchen Sie www.iningames.com.

Über Strictly Limited Games

Strictly Limited Games ist ein deutscher Publisher mit Sitz in der Nähe von Stuttgart, der sich darauf spezialisiert hat, eine kuratierte Auswahl an digitalen Download-Only-Spielen in exklusiven physischen Sammlereditionen für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch zu veröffentlichen. Das Unternehmen wurde 2017 von Dennis Mendel, einem ehemaligen Wissenschaftler für Game Studies und Berater am Fraunhofer Institut, und Benedict Braitsch gegründet. Beide leidenschaftliche Sammler mit einer kombinierten Sammlung von über 7.000 digitalen und physischen Spielen für alle Konsolengenerationen, wollen sie einen Gegenpol zum aktuellen Trend der reinen Digitalveröffentlichungen bilden. Alle Sammlereditionen sind exklusiv im Online-Shop von Strictly Limited Games www.strictlylimitedgames.com erhältlich.

Über TAITO Corporation

Die TAITO Corporation (TAITO) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Square Enix Holdings Co., Ltd. Mit Hauptsitz in Tokio, Japan, betreibt TAITO Kerngeschäfte wie den Betrieb von Spielhallen, die Herstellung von münzbetriebenen Spielautomaten und die Bereitstellung von Inhalten für Mobiltelefone. TAITO hat mit der Spielhallenlegende SPACE INVADERS weltweit für Furore gesorgt und Fan-Lieblinge wie PUZZLE BOBBLE (BUST-A-MOVE) und ARKANOID entwickelt. Heute begeistert TAITO weiterhin Spieleliebhaber aller Generationen mit klassischen und neuen familienorientierten Titeln auf den neuesten Spieleplattformen. TAITO bietet eine breite Palette von Unterhaltungserlebnissen mit dem Ziel, die Verbraucher mit frischen Überraschungen und neuen Entdeckungen zu versorgen.

Weitere Informationen über TAITO finden Sie im Internet unter https://www.taito.co.jp/en.