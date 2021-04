Indie World Showcase: Nintendo kündigt neue Spiele an

Kommt Zeit, kommt Neuankündigung. Entsprechend versorgt Nintendo uns heute mit einer neuen Indie World. Ob etwas für euch dabei ist oder Nintendo eine bahnbrechende Neuerscheinung vorstellt, erfahrt ihr im Livestream.

Bereits um 18 Uhr unserer Zeit ist es soweit und Nintendo präsentiert die neueste Ausgabe des Indie World Showcases. Allerdings ist das Event dieses Mal nicht so umfangreich wie zuvor. Mit einer angepeilten Zeitspanne von nur knapp 20 Minuten sind wir jedenfalls gespannt, was Nintendo wohl in Petto hat.

Laut eigener Aussage auf Twitter werden uns „frische und neue“ Indie-Games präsentiert, die zukünftig für die Switch verfügbar sein werden. Vermutlich wird es also keine Updates zu bereits erschienenen Titeln geben. Mit welchen Spielen Nintendo uns überraschen wird, bleibt abzuwarten. Solltet ihr keine Zeit haben, könnt ihr nach der Präsentation bei uns vorbeischauen und alle wichtigen News bei uns nachlesen.

A new #IndieWorld Showcase arrives on Wednesday, April 14 at 9 a.m. PT! Tune in for a livestream featuring roughly 20 minutes focused on fresh and new indie games coming to #NintendoSwitch.

Watch it live here: https://t.co/hDrAmAABvI pic.twitter.com/f5E8uYOlae

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 13, 2021