Indie World Showcase: Alle Ankündigungen im Überblick

Die Indie World von Nintendo ist gelaufen! Nach einer kurzen Ankündigung, dass aufgrund von Covid-19 Änderungen an den vorgestellten Veröffentlichungsterminen möglich sind, folgte noch ein Statement von Nintendo. So bekundeten sie ihr Mitgefühl für alle Coronavirus Betroffenen und sicherten diesen ihre Unterstützung zu. Dann ging es auch schon los mit den Ankündigungen.

Road 96

Inspiriert von Road-Movies der 90er Jahre bietet euch Road 96 ein prozedurales, narratives Erlebnis.

„Sommer 1996. Heute ist es soweit! Du machst dich auf den Weg. Abenteuer. Freiheit. Fliehe. Entkomme. Entkomme dem Regime. Versuche, zu überleben.

Auf dieser riskanten Reise zur Grenze wirst du unglaublichen Charakteren begegnen und in einem sich fortlaufend weiterentwickelnden Abenteuer ihre miteinander verflochtenen Geschichten und Geheimnisse entdecken.

Jede Meile, die du zurücklegst, bietet dir neue Möglichkeiten. Deine Entscheidungen werden dein Abenteuer und die Menschen, denen du begegnest, verändern – vielleicht sogar die Welt.“

Road 96 erscheint im Laufe des Jahres 2021.

Aerial_Knights Never Yield

Schwingt euch auf die Straßen und lauft entlang genialer Beats zum Sieg. In Aerial Knight’s Never Yield schlüpft ihr in die Rolle von dem geheimnisvollen Wally, der sich sein Eigentum zurückgeholt hat. Vermeidet dabei, von euren Gegnern geschnappt zu werden!

„Aerial_Knight’s Never Yield ist ein 3D-Side-Scroller und vom Spiel her ähnlich wie klassische Endless-Runner. Das Spiel bietet eine interessante Geschichte, die Spieler ständig in Bewegung hält. Renne, springe, rutsche und schnelle nach vorn, um mit krassen akrobatischen Kombinationen den vor dir liegenden Herausforderungen auszuweichen.“

Ab sofort ist eine Demo im E-Shop verfügbar. Das Spiel erscheint am 19. Mai 2021.

Last Stop & Hindsight

Annapurna Interactive haut raus – und dieses Mal gleich zwei Titel.

Last Stop erzählt von geheimen Leben, die Beziehungen, die sie miteinander verbinden, und wie sich Magie im Alltäglichen finden lässt. So spielt ihr drei komplett unterschiedliche Charaktere, deren Leben eine mehr als seltsame Wendung nehmen. Trefft Entscheidungen und entdeckt die Schicksale ihrer persönlichen Geschichten.

Hindsight lässt euch einen Blick in ferne Erinnerungen und ungeahnte Zukünfte werfen.

„Was, wenn die physischen Gegenstände des täglichen Lebens, die Dinge, die uns am Herzen liegen, tatsächliche Fenster in die Vergangenheit wären?

Hindsight ist ein narratives Erkundungsspiel vom Schöpfer von Prune, das das gesamte Leben einer Frau von der Geburt bis zum heutigen Tag umspannt, während sie versucht, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Kehre zurück in das Haus ihrer Kindheit, durchforste persönliche Dinge und tritt durch Fenster in Erinnerungen ein, die in der Zeit eingefroren sind.“

Last Stop erscheint im Juli 2021 und Hindsight im Laufe des Jahres.

OlliOlli World

Fans werden sich freuen: Mit OlliOlli World erscheint bereits der dritte Teil der gefeierten Serie vom Studio Roll7. Schwingt euch aufs Skateboard und rollt in gewohnter Skateboard-Jump-’n‘-Run-Manier durch das unvergleichliche Radland!

„Bereise eine liebenswerte und verrückte Welt auf der Suche nach Missionen und Herausforderungen und triff dabei auf neue Freunde. Passe das Aussehen deines Charakters, deine Tricks und deinen Stil an, während du nicht lineare Levels erkundest und deinen Spielstil ganz individuell auslebst. Fordere in Millionen teilbaren Levels die Welt in Ligen heraus. Oder fordere einen Freund heraus, deine besten Tricks zu schlagen. Erfahre, wie leicht und dennoch komplex das Spiel endlose Freiheit bietet, und stürze dich in den typischen Flow-Spielstil von OlliOlli World.“

OliOlli World erscheint im Winter 2021.

The Longing

Ihr spielt einen einsamen Diener. Eure Aufgabe: Warten… 400 Tage lang.

Das ist eine wirklich lange Zeit. Doch die Kraft des Königs, dessen Diener ihr seid, ist entschwunden. Um seine Macht wiederzuerlangen, muss er 400 Tage lang ruhen – und ihr solange warten, bis er erwacht.

Der Clou an der ganzen Sache? Die Zeit, die ihr warten müsst, vergeht in Echtzeit. Dieses Prinzip dürfte einigen bereits aus Animal Crossing bekannt sein, und dennoch ist es nicht ganz dasselbe. So ist es euch überlassen, ob ihr regelmäßig bei eurem Schatten vorbeischaut. Leistet ihm Gesellschaft oder startet das Spiel einmal und kommt erst nach Ablauf der Zeit wieder, um das Ende zu sehen. Bedenkt dabei jedoch, dass der Diener dann ein sehr einsames Dasein haben wird.

The Longing ist ab sofort im E-Shop verfügbar.

There Is No Game: Wrong Dimension

Ein Spiel, das kein Spiel ist und dauerhaft versucht, euch auszuspielen. Klingt gut? Dann dürfte There Is No Game: Wrong Dimension das perfekte Nicht-Spiel Spiel für euch sein!

Das Point&Click-Comedy-Abenteuer schickt euch auf eine Reise durch dämliche und unerwartete Videospiel-Universen, die ihr nie machen wolltet. Schafft ihr es, mit dem „Spiel“ zusammenzuspielen und euren Weg nach Hause zu finden?

There Is No Game ist ab sofort im E-Shop verfügbar.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Ein Ausflug in die Vergangenheit und sicherlich die Kindheit vieler von euch bietet euch dieser Titel.

Mit TMNT: Shredder’s Revengek kämpft ihr euch mit eurem Lieblings-Turtle durch wunderschöne Pixelart-Welten und erledigt massenhaft fiese Feinde. Dabei hat jede Kröte eigene Fähigkeiten und Moves, wodurch jeder Lauf einzigartig ist.

Wählt einen Kämpfer und nutzt radikale Combos, um eure Gegner zu besiegen. Erlebt intensive Kämpfe voller atemberaubender Action und unfassbarer Ninja-Fähigkeiten. Bleibt auf Zack, wenn ihr allein gegen Shredder und seinen treuen Foot Clan antretet. Oder schnappt euch eure besten Kumpels und spielt mit bis zu vier Spielern gleichzeitig.

TMNT: Shredder’s Revenge erscheint im Laufe des Jahres.

Mehr zum Game erfahrt ihr hier in unserer News.

Cris Tales

„Cris Tales ist eine imposante Indie-Liebeserklärung an klassische JRPGs, die eine neue Perspektive ins Spiel bringt. Wirf einen Blick in die Vergangenheit. Handle in der Gegenwart. Verfolge die dynamischen Konsequenzen deiner Entscheidungen in der Zukunft – alles auf einem Spielbildschirm! Schließe dich der frisch erwachten Zeitenmagierin Crisbell und ihren fantastischen Begleitern an und lerne eine Fantasy-Welt kennen, um deren Zukunft es düster steht.“

Cris Tales erscheint am 20. Juli 2021.

GetsuFumaDen: Undying Moon

Intensive Rougelike-Hack-and-Slash-Action kombiniert mit einer mysteriösen Fantasy-Welt, welche durch einen Hauch traditioneller, japanischer Kunst zum Leben erwacht. Das ist es, was GetsuFumaDen auszeichnet.

Steigt in die Unterwelt hinab und metzelt euch mit einer Vielzahl einzigartiger Waffen- und Ausrüstungskombinationen durch die Gegner, die euch einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Sterbt ihr, ist es ausnahmsweise nicht das Ende – die Hölle erwartet euch mit immer wieder neuen Layouts und Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

GetsuFumaDen erscheint 2022.

Aztech Forgotten Gods

Ihr sucht ein großes Abenteuer? Dann seid ihr bei Aztech Forgotte Gods goldrichtig. Schlüpft in die Rolle der mutigen Achtil und stellt euch gemeinsam mit ihr kolossalen Gottheiten im Kampf. Im Vordergrund der Geschichte stehen die aztekische Mythologie und futuristische Technologie. Diese äußern sich unter anderem durch eine ansehnlich gestaltete Welt und interessante Upgrades für Achtil. Dabei begegnet ihr allerlei Wesen, die uralte Geheimnisse ans Licht bringen. Ob

Aztech Forgotten Gods erscheint im Herbst 2021.

Skul: The Hero Slayer

Um euren König zu retten, stellt ihr euch alleine gegen die gesammelte Armee des Imperiums. Aber passt auf, dass ihr euren Kopf dabei nicht verliert! Wobei…

Um im Spiel wirklich vorwärts zu kommen, müsst ihr wohl oder übel auf euren Schädel verzichten und ihn gegen andere austauschen. Insgesamt warten 90 Köpfe auf euch, die aufgesetzt und sinnvoll verwendet werden wollen. Jeder kommt mit einzigartigen Fähigkeiten, Items und Upgrades daher.

Das rasante 2D-Rougelike zu meistern ist also reine Kopfsache.

Skul: The Hero Slayer erscheint im Sommer 2021.

Weitere Trailer-Ankündigungen

Zusätzlich zu den ausführlich angekündigten Titeln der Nintendo Indie World gab es gegen Ende noch diverse Spiele, welche nur kurz angeteasert wurden. Welche das sind und wann sie erscheinen, seht ihr hier:

art of ralley – Sommer 2021

– Sommer 2021 KeyWe – August 2021

– August 2021 Labyrinth City: Pierre the Maze Detective – Frühjahr 2021

– Frühjahr 2021 Weaving Tides – Mai 2021

– Mai 2021 THE HOUSE OF THE DEAD: Remake – Im Laufe des Jahres

– Im Laufe des Jahres ENDER LILIES: Quietus oft he Knights – 22. Juni 2021

– 22. Juni 2021 Beasts of Maravilla Island – Juni 2021

– Juni 2021 FEZ – Direkt nach der Präsentation



Last but not least

Überraschend kam, obwohl eigentlich schon Schicht im Schacht war, noch eine letzte Ankündigung. Viele Fans konnten ihre Freudenschreie nicht mehr unterdrücken, doch es ist tatsächlich soweit. Mit Oxenfree 2: Lost Signals wurde die Indie World dann wirklich beendet. Fünf Jahre nach den Ereignissen aus Oxenfree kehrt Riley in ihre Heimatstadt Camena zurück, um die mysteriösen Funksignale zu erforschen. Wird sie herausfinden, was es damit auf sich hat?

Erscheinen soll der Titel noch dieses Jahr.

Indie-World-Sale gestartet

Nach Ende der Präsentation startete im Nintendo E-Shop der Indie-World-Sale. Stöbert euch durch die Angebote, bei denen ihr bis zum 25. April bis zu 85% sparen könnt!

Wie fandet ihr den Showcase? Auf welche Spiele freut ihr euch besonders? Welche Titel habt ihr vermisst? Verratet es uns in den Kommentaren.