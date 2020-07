Ihre eigene virtuelle Szene – Karaoke – das beliebteste Xbox One Spiel. Tolle Idee, sich zu verabreden und Zeit miteinander zu verbringen.

Wer kennt das nicht? Man hat auf einer Singlebörse endlich seinen Traumpartner gefunden und möchte ihn oder sie auf ein erstes Date einladen. Die Frage stellt sich, was man beim ersten Date tun sollte. Ein schickes Abendessen ist zu eintönig und beim Kino-Besuch kann man sich nicht unterhalten. Wenn man heutzutage schon virtuell datet, warum auch nicht virtuell singen?

Karaoke-Games sind nicht nur unter Spielern beliebt, sondern machen fast allen Menschen Spaß, unabhängig vom Alter und Geschlecht. Laut der berühmten Dating-Plattform tatschmi.com wird Karaoke von den meisten ihrer Nutzer als hervorragende Idee bezeichnet – sei es für das erste Date, für eine Party oder einfach nur für einen Abend unter Freunden.

Was macht Karaoke so besonders? Im Folgenden geben wir dir ein wenig Auskunft darüber, wie du mit Karaoke dein erstes Date zu etwas ganz Besonderem machen kannst

Karaoke – Ursprung und Entwicklung

Auch wenn heutzutage der Begriff „Karaoke“ in aller Munde ist, so ist das beliebte Partyspiel noch relativ jung. Das Spiel wurde Anfang der 70er Jahre von Daisuke Inoue in Japan entwickelt. Karaoke stammt aus dem japanischen und kann mit „leerem Orchester“ übersetzt werden.

Die Regeln sind relativ leicht erklärt: Anhand eines instrumentalen Playbacks müssen Mitspieler den Text ihrer Lieblingssongs in ein Mikrofon singen. Während man in Asien fast an jeder Ecke eine Karaoke-Bar sieht, ist die Popularität hierzulande vor allem durch Casting-Shows und Videospiele in den letzten Jahren stetig gewachsen.

Was macht Karaoke so besonders?

Karaoke spricht gleich mehrere positive Gefühle in uns an, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und lässt uns für einen Augenblick zu Superstars werden.

In allen Kulturen ist das gemeinschaftliche Singen ein wichtiger Bestandteil der Gruppendynamik. Gemeinschaftliches Singen drückt Harmonie und Frieden innerhalb einer Gruppe aus und kann Fremde schnell zusammenführen, da man sich derselben Melodie und Texte bedient.

Egal, um welche Musikrichtung und um welchen Anlass es sich handelt, Musik hilft uns dabei, unseren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Beim ersten Date werden diese Gefühle von dir und deinem Gegenüber geteilt. Wenn man zusammen Karaoke singt, begibt man sich gemeinsam auf eine Gefühlsreise und lernt sich somit schneller und intensiver kennen, als es bei einem Gespräch möglich ist.

Zu guter Letzt lässt Karaoke Träume wahr werden: Wer hat sich nicht schon einmal gewünscht, wie sein Idol auf der Bühne vor Tausenden von Menschen zu stehen und seinen Lieblingssong zu performen? Karaoke ermöglicht uns diese Form von Rollenspiel. Die Glücksgefühle, die hierbei ausgelöst werden, übertragen sich auf die anderen Teilnehmer.

Karaoke – die beliebtesten Spiele auf Xbox One

Bei den vielen Vorteilen, die Karaoke nicht nur Videospielfans, sondern auch Menschen bietet, die ansonsten nicht viel mit Gaming zu tun haben, ist es kein Wunder, dass sich im Laufe der Jahre eine Vielzahl von beliebten Spielen entwickelt haben, die alle zu Kassenschlagern wurden.

Let’s Sing 2020: Die beliebte Karaoke-Reihe geht mit Let’s Sing 2020 in die nächste Runde! Egal ob es sich um Klassiker wie „Angels“ von Robbie Williams, „Wannabe“ von den Spice Girls oder um die neuesten Hits handelt, das Karaoke-Game bietet mit über 60 Songs Singspaß für bis zu 4 Spieler.

Just Sing: Wer sich nicht traut, ins Mikrofon zu trällern, kann mit Just Sing auch einfach nur Lippensingen und somit nochmal mehr Spaß ins erste Date bringen. Just Sing bietet eine Reihe populärer Hits von renommierten Künstlern an, wie beispielsweise Justin Bieber, Sia oder Meghan Trainor. Genau wie bei Let’s Sing 2020 ist es auch hier möglich, das Smartphone zum Mikrofon zu wandeln.

Now That’s What I Call Sing 2: Der Name ist Programm! In diesem Karaoke-Spiel können bis zu 8 Spieler gleichzeitig mit- oder gegeneinander singen. Wie gut kennst du die Texte deiner Lieblingssongs? In einigen Spielmodi kann man die Texte ausblenden. Die Liste an Hits kann sich ebenfalls sehen lassen: Von Skrillex, Justin Bieber bis hin zu Coldplay und Wiz Khalifa ist wirklich für jeden Musikgeschmack etwas dabei!

Karaoke VR – der nächste Schritt!

Einige Karaoke-Games sind bereits heutzutage in Virtual Reality (VR) erhältlich. Mithilfe der Brille tauchen du und dein Date wirklich in eine andere Welt ein und werden zu echten Superstars! Mithilfe von VR wird das Rollenspiel noch echter und die gemeinsame Erfahrung und die durchlebten Gefühle noch intensiver.

Wer noch kein VR-Set bei sich zu Hause hat, kann auch einfach in ein VR Arcade Center gehen, um sich dort mit seinem Date oder den Freunden zu einem virtuellen Karaoke-Abend zu verabreden. So bietet zum Beispiel das VIP Karaoke im Klubhaus St. Pauli ein VR-Karaoke-Erlebnis der Extraklasse an.

Dein Karaoke-Date wartet auf dich!

Konnten wir dich überzeugen? Karaoke wird auch dein erstes Date zu etwas ganz Besonderem machen. Nichts spricht dagegen, einen netten Karaoke-Abend mit einem schicken Abendessen ausklingen zu lassen. Karaoke bringt Menschen zusammen – wir wünschen dir viel Erfolg bei deinem nächsten Date!

„In Karaoke, you don‘t choose the song; the song chooses you.” – Aisling Bea