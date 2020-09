Hyrule Warriors: Age of Calamity angekündigt

Nintendo und Koei Tecmo überraschen mit einem Trailer zu einem neuen The Legend of Zelda Spiel, Hyrule Warriors: Age of Calamity

Das neue Hyrule Warriors, spielt ein Jahrhundert vor den Ereignissen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Neben Charakteren, wie Link und Zelda werden viele neue Krieger, darunter die vier Champions, aus dem Zelda Universum spielbar sein.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Produzent, Eiji Aonuma hat noch eine Nachricht an alle, die auf die Fortsetzung warten: „Was die Fortsetzung anbelangt, so arbeitet das Team hart an der Entwicklung des Spiels, um die riesige Welt, die Ihr im Originalspiel erkundet habt, noch beeindruckender zu machen, sodass Ihr noch etwas länger warten müssen, bevor wir weitere Updates anbieten können.“

Hyrule Warriors: Age of Calamity erscheint am 20. November für Nintendo Switch.