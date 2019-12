Hunt: Showdown – Harold Black

Neuer Content angekündigt für Hunt: Showdown.

– The Journals of Harold Black –

Erst kürzlich sind mit dem Patch 1.1.3 neue Waffen und legendäre Skins hinzugefügt worden. Doch bald werdet ihr die Möglichkeit haben auch noch als Harold Black selbst spielen zu können.

Diejenigen unter euch die sich eingehend mit dem Book of Weapons beschäftigt haben, denen dürfte Harold Black bereits ein Begriff sein. Ein Forscher der viele Jahre lang seltsame Phänomene erforschte, die zuletzt vermehrt in Louisiana Bayous of Hunt vorkamen.

In Vorbereitung auf sein Erscheinen, werden einige seiner Tagebücher auf der offiziellen Website von Hunt veröffentlicht.

Hunt: Showdown

Hunt:Showdown ist von den Machern der Crysis Spielreihe und Far Cry.

Ihr seid Mitglied einer geheimen Jagdgesellschaft in einer düsteren Welt, die Jagd auf diverse Kreaturen macht, die in den Schatten auf euch lauern. Ungesehen und hungrig.

Ob ihr nun für Reichtum und Macht auf die Jagd geht, zum Schutz Anderer oder für die Ehre, am Ende kassiert ihr das satte Kopfgeld. Diese Kopfgelder sind zwar hoch …. doch das ist auch das Risiko.

Läuft etwas schief bei eurer Jagd, bezahlt ihr das nicht zuletzt mit eurer Beute, Ausrüstung und eurem Leben, sondern auch mit eurer Seele.

Die Auswahl eurer bevorzugten Waffe ist dabei vielseitig. Neben Nahkampfwaffen wie Messer und Äxte, stehen euch auch Pistolen, Gewehre, Schrotflinten und eine Armbrust zur Verfügung.

Neben dem PvE Aspekt des Spiels mit der Jagd auf die Kreaturen in der Dunkelheit, spielt aber auch PvP eine maßgebende Rolle. Denn jeder und alles ist in diesem Spiel gegen euch.

Ihr trefft immer wieder auf andere Jäger, die auf das Kopfgeld aus sind. Kommt ihr denen in die Quere, seid aufeinmal ihr das Ziel und so wird kurzerhand der Jäger selbst zum Gejagten. Lasst ihr euch erwischen, entreißen sich diese, ihre Trophäe aus euren kalten, toten Händen.

Frei nach dem Motto „The winner takes it all“.

Gratis Wochenende bei Steam

Ihr habt noch nie von Hunt: Showdown gehört, es klingt aber interessant oder aber ihr habt es schon länger im Blick, wart euch aber bislang nicht sicher? Dann solltet ihr jetzt eure Chance nutzen und es ausprobieren!

Dieses Wochenende könnt ihr Hunt nämlich auf dem PC gratis über Steam spielen.

