Humble Digital Tabletop Bundle – Ab sofort erhältlich

Mit dem Humble Digital Tabletop Bundle steht ab sofort eine neue Spielesammlung rund um das populäre Brettspielgenre bereit.

Schon für einen freiwählbaren Betrag von einem Dollar erhaltet ihr Ticket to Ride: Complete Bundle, Ticket to Ride: Android Edition, Sentinels of the Multiverse, Mysterium: A Psychic Clue Game und die Android-Version von Mysterium.

Für den aktuellen Durchschnittspreis warten dann noch Pathfinder Adventures, Carcassonne: Tiles & Tactics, Sentinels of the Multiverse: Shattered Timelines, Talisman: Digital Edition, Talisman: The Highland Expansion, Talisman: The Dungeon Expansion und die Android-Version von Talisman.

Die letzte Preisstufe wartet bei 10 Dollar auf euch und schenkt euch obendrauf noch das fantasievolle Armello.