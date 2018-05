How to die in a Morgue – Episode 1 des Adventures kann kostenlos gespielt werden

Das Entwicklerkollektiv How to Dev a Morgue veröffentlichte die Auftaktepisode des 2D-Adventures How to die in a Morgue zum kostenfreien Download über itch.io. In dem Pixelart-Adventure schlüpft der Spieler in die Rolle des Mafioso Marcello, der sich im örtlichen Leichenschauhaus auf die Suche nach einem Familien-Erbstück macht. Es beginnt ein Abenteuer voller schwarzem Humor, unerwarteter Ereignisse und menschlicher Abgründe.

Features im Überblick:

Vier Räume im Pixellook

Leichenhaus-Setting

Abgedrehte Rätsel & schwarzer Humor

15 Minuten Spielzeit

Atmosphärischer Soundtrack

Deutsche und englische Sprachfassung

Auftaktepisode zum kostenfreien Download (Mac & Windows)

In typischer Adventuremanier untersucht der Spieler seine Umgebung und meistert zahlreiche Herausforderungen. How to die in a Morgue verzichtet dabei weitestgehend auf ein Interface, um nicht von der eigentlichen Handlung abzulenken. Ein Inventar gibt es nicht, der Spieler kann immer nur einen Gegenstand mitnehmen, den er dann in den Händen trägt.

Die erste Episode von How to die in a Morgue bietet eine Spielzeit von etwa 15 Minuten. Das Spiel ist für Windows und Mac verfügbar. In-Game lässt sich jederzeit zwischen deutscher und englischer Sprache hin- und herwechseln.

Trailer:



Mit diesem Klick gelangt ihr zum kostenfreien Download.