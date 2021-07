Housemarque ist nun bei Sony zuhause

Am 30. April 2021 veröffentlichte der Entwickler Housemarque mit Returnal eines der ersten exklusiven Spiele für die PlayStation 5. Das Studio konnte schon mit Resogun auf der PlayStation 4 überzeugen und wurde vor allem für besondere Gameplaymechaniken bekannt. Housemarque setzt stark auf Mechaniken, die oftmals in Arcade Spielen genutzt wurden. Nun hat Sony die Gunst der Stunde genutzt und sich den Entwickler einverleibt.

Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios, schreibt Folgendes:

Heute freue ich mich, ein neues Mitglied in der PlayStation Studios-Familie begrüßen zu dürfen! Ich bin ein Fan von Housemarque seit den Anfängen des Studios, als sie den PlayStation-Fans Super Stardust HD vorstellten. Die jüngste Veröffentlichung von Returnal beweist, dass Housemarque eine unglaubliche Vision hat und in der Lage ist, unvergessliche neue Spiele zu entwickeln, die unsere Community begeistern. Dieser Neuzugang verstärkt die kreative Kraft von PlayStation Studios, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was die Zukunft für Housemarque bereithält.

Returnal konnte zwar gute Kritikerwertungen erzielen, musste aufgrund seines hohen Preises jedoch auch einiges an negativer Kritik einstecken. Da Sony nun auch weiterhin hier das Sagen haben wird, ist davon auszugehen, dass die Preise zukünftiger Spiele ähnlich aussehen werden.

Woran Housemarque derzeit arbeitet, steht derzeit noch nicht fest. Zumindest hat Hermen Hulst in seinem Artikel erwähnt, dass man mit dem Studio viel vorhat und einiges in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird.

Und schließlich, was bedeutet das für unsere Fans? Wir bei Housemarque sind Gamer, und wir sind aus dem Bedürfnis heraus gewachsen, Facetten von Spielen, die wir am faszinierendsten fanden, zu perfektionieren und daran herumzubasteln. Wir sind auch nicht dafür bekannt, dass wir uns scheuen, unseren eigenen Weg zu gehen und neue Kombinationen auszuprobieren. Mit dem Rückhalt von SIE und seiner Familie von Studios, die uns unterstützen, können wir wirklich in unseren Platz in der Branche hineinwachsen und zeigen, was Housemarque ohne Einschränkungen schaffen kann. Wir können es kaum erwarten, allen zu zeigen, was in den kommenden Jahren auf uns zukommt, und wir hoffen, dass wir für das nächste Vierteljahrhundert und darüber hinaus noch mehr bleibende Erinnerungen und aufregende Titel hervorbringen werden.