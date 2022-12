Vor einiger Zeit stellte HONOR sein neues Telefon namens HONOR Magic4 Lite vor. Dieses Smartphone soll mit 5G betrieben werden und ist eines der ersten Smartphones mit diesem neuen Standard. Wir werden heute eine ausführliche Überprüfung dieses interessanten Geräts durchführen, also bleiben Sie bis zum Ende des Artikels dran und lesen Sie alles, was wir darüber geschrieben haben, bevor Sie mit Ihrer Kaufentscheidung fortfahren.

Unboxing: Erster Eindruck von Honor Magic 4 Lite

Der erste Eindruck, den wir bekamen, als wir die Schachtel öffneten, war, dass dieses Telefon sehr leicht war. Dieses Smartphone besteht aus einer Glasfront und einem Kunststoffrahmen auf der Rückseite. Der Kunststoff dieses Telefons fühlt sich eher wie Metall als wie Kunststoff an, was insgesamt ziemlich gut aussieht, da es keine scharfen Kanten oder scharfen Ecken gibt, wie es bei einigen anderen Telefonen der Fall ist. Der Bildschirm selbst ist kleiner als die meisten heute erhältlichen Telefone, aber zumindest hat er nur sehr dünne Einfassungen um den Bildschirm herum, was das Betrachten von Inhalten für Ihre Augen erleichtert. Die Rückseite ist glänzend, aber mit einem Hauch von mattem Finish. Das Telefon ist in drei Farboptionen erhältlich (Titanium Silver, Ocean Blue und Midnight Black) und hat eine auffällige kreisförmige Kamera auf der Rückseite. Daher ist das Honor Magic4 Lite 5G ein schlankes, leichtes Telefon mit einem Punch-Hole-Design und einem wunderschönen Display, mit dem es sich jeden Cent wert anfühlt.

Die interessanten Spezifikationen

Kamera

Als erstes die Kamera. Mit einer 16-Megapixel-Frontkamera und einer 48-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite hat es alle Schnickschnack, die Sie jemals brauchen könnten, um alle Erinnerungen in Ihrem Leben festzuhalten. Das Weitwinkelobjektiv (Hauptobjektiv) kann bei schlechten Lichtverhältnissen großartige Fotos aufnehmen und verfügt über ein Makroobjektiv, wenn Sie Ihrem Motiv ganz nah kommen möchten. Insgesamt verfügt es über einen 16-MP-Sensor und einen breiten (Haupt-) 48-MP-Sensor, einen 2-MP-Makrosensor und einen 2-MP-Tiefensensor – also hat es alles, was Sie für perfekte Selfies brauchen!

Leistung

Die Leistung dieses Telefons ist absolut phänomenal. Es läuft auf dem Octa-Core-Prozessor Snapdragon 695 von Qualcomm und verfügt über Adreno 619-Grafik für eine unglaubliche Spieleleistung. Es bedeutet, dass es mit allem fertig wird, was Sie darauf werfen. Es gibt keine Verzögerungen oder Störungen beim Multitasking zwischen Apps oder Spielen – es hält einfach Schritt! Was die technischen Daten betrifft, hat dieses Telefon alles, was Sie sich von Ihrem nächsten Smartphone wünschen können: Leistung, Design und Leistung.

Bildschirm

Der Bildschirm hat eine Auflösung von 1080 x 2388 Pixel, ein Screen-to-Body-Verhältnis von 89,3 % und ist mit Corning Gorilla Glass 3 geschützt. Außerdem ist die Farbgenauigkeit nahezu perfekt (0,1 %). Dieses Telefon kann Ihnen alles, von Videos bis hin zu Fotos, mit lebendiger Klarheit zeigen, sodass Sie nie wieder Details verpassen werden!

Batterie

Das HONOR Magic4 Lite 5G verfügt über einen 4800-mAh-Akku und kann mit seiner 66-W-Schnellladefunktion schnell aufgeladen werden, die Ihr Telefon in nur 60 Minuten von 0 % auflädt! Sie können es sehr lange ohne Unterbrechungen verwenden, was wirklich gut ist.

Endgültiges Urteil: Lohnt sich der Kauf?

HONOR magic4 Lite 5G ist eine gute Wahl für diejenigen, die ein leistungsstarkes Gerät benötigen, das mehrere Anwendungen und Spiele ausführen kann, ohne das System zu verlangsamen. Dieses Telefon bietet leichte Funktionen, mit denen Sie im Büro oder auf dem Weg zur Arbeit effizienter arbeiten können. Es gibt Ihnen auch die Möglichkeit, Spiele zu spielen und Videos auf diesem Telefon ohne Verzögerung oder Verzögerung der Reaktionszeit anzusehen. Wenn Sie nach einem mobilen Gerät suchen, das alle Ihre Anforderungen erfüllt und dennoch erschwinglich ist, dann ist dies definitiv eine der besten Optionen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Und Sie können HONOR Weihnachtsangebote DE für weitere Details überprüfen. Wenn Sie uns also nach unserem endgültigen Urteil fragen, können wir sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, es zu kaufen!