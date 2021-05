Hitman 3 – Trailer zur Erweiterung Season of Pride

Am 10. Mai geht es mit der Season of Pride und dem zweiten Akt des Seven Deadly Sins DLCs von HITMAN 3 weiter!

Spieler*innen tauchen tief in die Gedankenwelt von Agent 47 ein und schalten neue, thematisch passende Waffen, einen schicken neuen Anzug und eine neue Eskalations-Mission in Chongqing frei – The Pride Profusion.

HITMAN 3 ist der krönende Schlussakt der „World of Assassination“-Trilogie und nimmt Spieler*innen mit auf eine abenteuerliche Reise rund um die Welt, die mit vielseitigen Sandbox-Schauplätzen aufwartet. In diesem Spiel kehrt Agent 47 als skrupelloser Profikiller zurück, um sich den wichtigsten Aufträgen seiner Karriere zu stellen.

Jeder Ort in HITMAN 3 ist unfassbar detailreich und bietet bei den Missionen viel Spielraum für kreative Lösungen. Spieler*innen können beim Abschließen ihrer Aufträge auf vielfältige Weise vorgehen, denn die Welt des Spiels reagiert auf alles, was sie tun. Möglich gemacht wird das durch die preisgekrönte Glacier-Engine, die der packenden Spielwelt von HITMAN 3 ein unvergleichliches Maß an kreativer Freiheit und Wiederspielwert verleiht.

Wer vorangegangene Teile der HITMAN-Reihe gespielt hat, kann Orte aus diesen ersten zwei Spielen in HITMAN 3 „importieren“, was im Prinzip bedeutet, dass alle über 20 Orte der gesamten Trilogie in einem Spiel landen.

Square Enix vertreibt die Box-Versionen von HITMAN 3 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Diese sind in Online-Stores und im gut sortierten Einzelhandel erhältlich.