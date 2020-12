Hitman 3 – Eröffnungssequenz enthüllt

Square Enix und IO Interactive veröffentlichen heute die Eröffnungs-Sequenz von HITMAN 3. Agent 47 ist wieder mit seinem lange verschollenen Freund Lucas Grey vereint. Gemeinsam beginnen sie die Jagd nach den Partnern von Providence. Bereiten Sie sich mit diesem Video auf den dramatischen Abschluss der „World of Assassination“-Trilogie vor.

HITMAN 3 ist der krönende Schlussakt der „World of Assassination“-Trilogie und nimmt Spieler mit auf eine abenteuerliche Reise rund um die Welt, die mit vielseitigen Sandbox-Schauplätzen aufwartet. In diesem Spiel kehrt Agent 47 als skrupelloser Profikiller zurück, um sich den wichtigsten Aufträgen seiner Karriere zu stellen.

Jeder Ort in HITMAN 3 ist unfassbar detailreich und bietet bei den Missionen viel Spielraum für kreative Lösungen. Spieler können beim Abschließen ihrer Aufträge auf vielfältige Weise vorgehen, denn die Welt des Spiels reagiert auf alles, was sie tun. Möglich gemacht wird das durch die preisgekrönte Glacier-Engine, die der packenden Spielwelt von HITMAN 3 ein unvergleichliches Maß an kreativer Freiheit und Wiederspielwert verleiht.

Wer vorangegangene Teile der HITMAN-Reihe gespielt hat, kann Orte aus diesen ersten zwei Spielen in HITMAN 3 „importieren“, was im Prinzip bedeutet, dass alle über 20 Orte der gesamten Trilogie in einem Spiel landen.

Square Enix vertreibt die Box-Version von HITMAN 3, welche am 20. Januar 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One und PC erscheint.