In God Simulator sind die Spieler in einem Kontrollzentrum für die ganze Welt verantwortlich und haben die Aufgabe, sich über die Gebete, Hoffnungen und Verbrechen von allen auf dem Laufenden zu halten! Entscheide wer es wert ist, dass du ihm hilfst. Von hart arbeitenden Menschen und verschiedenen Zivilisationen bis hin zu missratenen Individuen, die um Vergebung betteln. Sei dir darüber im Klaren, dass Zivilisationen aus allen Lebensbereichen zu dir aufschauen werden, um Antworten zu erhalten. Lohnt es sich der Menschheit zu helfen, oder spielst du den Teufel und willst die Welt brennen sehen?

Deine pflichtbewussten Tage werden darin bestehen, auf dem heiligen heißen Stuhl zu sitzen, während in deiner Kommandozentrale alle Menschlichen Geschehnisse zusammenlaufen. Sieh dir Listen mit den Hoffnungen, Träumen und Verbrechen der Menschen an. Lese “lokale Gebete” deiner Lieblingszivilisationen und halte dich mit Hilfe von Diagrammen und Grafiken über die Zustimmungsraten der Menschen auf dem Laufenden! Das Gleichgewicht der Welt (und deines Rufs) liegt in deinen Händen – wirst du den Weg des Weltfriedens einschlagen oder das Ende der Tage einläuten?

Hauptmerkmale:

WAS IST DEINE IDEALE WELT? Wird deine Welt eine Welt des Überflusses und des Friedens sein oder wirst du den Planeten außer Kontrolle geraten lassen? Lese und beantworte die Wünsche der Menschen (oder ignoriere sie einfach). Gib ganzen Zivilisationen einen Bonus oder eine Niete!

ACHTE AUF DIE HEILIGEN BENACHRICHTIGUNGEN. Halte dich über die neuesten Gebete aus der ganzen Welt auf dem Laufenden, indem du die “Regionsvorschau” aufrufst. Verfolge den Gebetsfortschritt mit der “Situationsübersicht” und werfe einen Blick auf deine aktuellen Zustimmungswerte, um zu sehen, wie viel Vertrauen die Menschen in dich haben.

WEISSE ROBEN ODER STACHELIGE HÖRNER? Wähle aus einer Reihe einzigartiger Charaktermodelle oder kombiniere sie, um deinen eigenen stilistischen Gott zu erschaffen – von der ägyptischen und griechischen Mythologie bis hin zum eher traditionellen Stil mit weißen Gewändern. Verdammt, hat da jemand Satan gesagt?!

“Unsere ständigen Bemühungen, unabhängige Videospiele zu entwickeln und zu veröffentlichen, die unterhalten, haben uns zum God Simulator geführt! Wir könnten nicht glücklicher sein, dieses verrückte Spiel zum Leben zu erwecken!” Sagte Mike Jadore, Creative Manager bei S2 Games. “Wir lieben es, unserer Kreativität im Studio freien Lauf zu lassen, und wir haben versucht, das sowohl in unserem Grafikstil als auch in den Entscheidungen, die die Spieler während des Spiels treffen können, zum Ausdruck zu bringen – wir hoffen, dass es euch gefällt!”