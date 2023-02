Nach etwas mehr als einem Jahr der Serialisierung ist der High School Family: Kokosei Kazoku (Kōkōsei Kazoku) Manga von Ryō Nakama mit der Veröffentlichung des letzten Kapitels in der 12. Ausgabe des Weekly Shonen Jump Magazins von Shueisha zu Ende gegangen. Fans der Serie müssen jedoch nicht verzweifeln, da die zukünftigen Sammelbände des Mangas laut Shueisha weitere Geschichten enthalten werden.

High School Family: Kokosei Kazoku erzählt die Geschichte von Kotaro, einem Highschool-Neuling, der voller Vorfreude und Hoffnung auf sein neues Leben an der Schule ist. Seine Aufregung wird jedoch schnell getrübt, als er feststellt, dass seine Familienmitglieder alle auch Schüler an seiner Schule sind, was zu lustigen Possen und Scherzen führt, die das Schulleben mit Familienwitzen verbinden.

Die Serie wurde von den Lesern gut aufgenommen und ist in englischer Sprache von Viz Media und MANGA Plus digital veröffentlicht worden. MANGA Plus beschreibt die Serie als ein neues Comedy-Genre, das sich vertraut anfühlt, aber dennoch frisch und neu ist, so dass es bei den Fans des Genres sicher gut ankommen wird.

Ryō Nakama, der Schöpfer von High School Family: Kokosei Kazoku, veröffentlichte zuvor von 2013 bis 2017 den Isobe Isobee Monogatari Ukiyo wa Tsurai yo Manga im Weekly Shonen Jump. Dieses frühere Werk inspirierte zwei Net-Anime-Serien und ein Bühnenstück, was Nakamas Fähigkeit unterstreicht, fesselnde Geschichten zu erschaffen, die bei Lesern und Publikum Anklang finden.

Der Abschluss von High School Family: Kokosei Kazoku mag für die Fans bittersüß sein, aber das Versprechen auf weitere Geschichten in zukünftigen Bänden lässt die Leser mit Sicherheit mit Spannung auf das Kommende warten. Mit Nakamas Erfolgsbilanz kann man sicherlich sagen, dass sich die Fans der Serie auf einen Leckerbissen freuen können, wenn die zusammengestellten Bände digital veröffentlicht werden.

Quelle: Anime News Network // © Ryō Nakama, Shueisha