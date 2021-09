Hell Let Loose – Offene Beta geht an den Start – Am 16. September geht es auf der PS5 los

Hell Let Loose erscheint am 05. Oktober für Playstation 5 und Xbox Series X. Eine offene Beta wird es aber schon vorher auf der Playstation 5 geben. Diese startet am 16. September um 12:00 MESZ und wird bis zum 20. September um 12:00 Uhr MESZ gehen. Eine Playstation Plus Mitgliedschaft ist dafür nicht nötig.

Dabei wird der Modi Warfare spielbar sein, der neben einer weiteren im Spiel spielbar sein wird. Zu Beginn der Schlacht werden je 50 Prozent der Map von einer der beiden Seiten kontrolliert. Nun liegt es an euch die andere Seite wieder zurückzudrängen um die feindlichen Gebiete für euch einzunehmen. Es kann auch die Mehrheit des Gebietes kontrolliert werden.

Hell Let Loose soll auf der Playstation 5 besonders durch die Features des Dual Sense Controllers sowie das 3D Headset überzeugen können. Zum Release wird das Spiel insgesamt 10 Karten enthalten. Neben Omaha und Utah werden auch die Straßen von Carentan dabei sein. Auch die Stadt Foy sowie Hill 400 wird dabei sein.