Strictly Limited Games freut sich, bekannt zu geben, dass sie in Zusammenarbeit mit den preisgekrönten Entwicklern von Inkle eine exklusive, limitierte Ausgabe des hochgelobten Spiels Heaven’s Vault für Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlichen werden. Heaven’s Vault ist schon jetzt ein zeitloses Meisterwerk, das für seinen erzählerischen Reichtum und sein Gameplay gelobt wird, in dessen Mittelpunkt das Erforschen und Interpretieren einer alten Sprache steht. Heaven’s Vault hat nun ein dauerhaftes physisches Vermächtnis dank der Boxversion, die einzigartige Extras enthält, die mit antiken Texten übersetzt wurden, welche gut zum archäologischen Konzept des Spiels passen. Bei Strictly Limited Games beginnen die Vorbestellungen am 12. Juni 2022 um 24 Uhr.

Über Heaven’s Vault:

Willkommen im Nebel: einem seltsamen Netzwerk von Monden, die durch Flüsse im Weltraum miteinander verbunden sind, wo uralte Roboter mit Menschen koexistieren. Seine alte Geschichte ist schon lange vergessen und es gibt nur noch Fragmente, die in einer verlorenen Hieroglyphensprache geschrieben sind. Begib dich mit der Archäologin Aliya Elasra und ihrem Roboter Six auf eine Entdeckungsreise, die dich bis an den Rand der Welt und zu dem uralten Geheimnis des Himmelsgewölbes führen wird.

Ancient, die Hieroglyphen-Sprache, die im Mittelpunkt von Heaven’s Vault steht, ist eine eigens für das Spiel entwickelte Sprache, die aus rund 3.000 Wörtern besteht. Eine Sprache, die von einer aktiven Fangemeinde immer wieder neu entdeckt, diskutiert und sogar über das Spiel hinaus erweitert wird. Aber es ist nicht nur die Sprache, die Heaven’s Vault so besonders macht. Du kannst das Spiel in jeder beliebigen Reihenfolge durchspielen. Die vollständig adaptive Erzählung des Spiels merkt sich jede deiner Entscheidungen, jede Entdeckung und jede Aktion, die du unternimmst, und beeinflusst so, was als nächstes passiert. Erreiche eine Vielzahl von Charakteren, die sich alles merken, was du sagst, und deren Haltung dir gegenüber sich je nach deinem Verhalten ändert. Wem wirst du vertrauen? Was wirst du finden? Was wirst du riskieren? Das wirst du selbst entscheiden müssen!

Über Strictly Limited Games:

Strictly Limited Games ist ein deutscher Publisher mit Sitz in der Nähe von Stuttgart, der sich darauf spezialisiert hat, eine kuratierte Auswahl an digitalen Download-Only-Spielen in exklusiven physischen Sammlerausgaben für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch herauszubringen. Das Unternehmen wurde 2017 von Dennis Mendel, einem ehemaligen Wissenschaftler für Game Studies und Berater am Fraunhofer Institut, und Benedict Braitsch gegründet. Beide sind leidenschaftliche Sammler mit einer gemeinsamen Sammlung von über 7.000 digitalen und physischen Spielen für alle Konsolengenerationen und wollen damit einen Gegenpol zum aktuellen Trend der reinen Digitalveröffentlichungen bilden. Alle Sammlereditionen sind exklusiv im Online-Store von Strictly Limited Games erhältlich: www.strictlylimitedgames.com.

Über Inkle:

Inkle ist ein unabhängiger Entwickler von narrativen Spielen, der 2011 von Joseph Humfrey und Jon Ingold gegründet wurde. In den letzten zehn Jahren haben sie Auszeichnungen und Nominierungen vom TIME Magazine, BAFTA, IGF, Apple, DICE, der UK Writer’s Guild und vielen anderen für ihre ausgefeilten Geschichten erhalten, die von den Jules-Verne-inspirierten Weltreiseabenteuern von 80 Days über das Rückwärts-Mord-Mysterium Overboard! bis zu den archäologischen Tiefen von Heaven’s Vault reichen. Allen Spielen liegt die leistungsstarke Erzähl-Engine Ink zugrunde, die von großen und kleinen Studios auf der ganzen Welt genutzt wird.