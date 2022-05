Partnerbörsen gibt es eine Menge im Netz aber mit Heartshot kommt nun was ganz Besonderes dazu. Vielleicht kann man es auch als Tinder für Gamer bezeichnen. Heartshot ist nämlich eine Gamer Singles und Dating Community und bringt das Thema Partnerbörse auf einen ganz neuen Level. Und man glaubt kaum wieviel Gamer Singles sind. Heartshot ist eine neue Gamer Dating Seite für alle Gamer-Singles. In der Community könnt ihr ganz einfach und kostenlos neue Leute kennenlernen, flirten, chatten oder ein Dating klar machen. Sucht eure passenden Gamer anhand deiner Lieblingsspiele aus und habt sofort gemeinsame Interessen. Ihr könnt eure passenden Dates nach eurer Umgebung filtern und vielleicht ist der gesuchte Mann oder die gesuchte Frau direkt bei euch um die Ecke und wartet nur darauf euch kennenzulernen. Echte Profile von Gamern für Gamer. Anmelden könnt ihr euch ganz einfach und kostenlos mit euren Facebook Profil oder per Standard-Anmeldung. Danach gebt ihr eure Daten an und es kann auch schon losgehen. Schon auf der Startseite seht ihr das viele Singles unterwegs sind und nach einer passenden Beziehung oder eine Freundschaft suchen. Die Gamer Singlebörse Heartshot will dafür sorgen das ihr eure Lieblingsgames demnächst vielleicht gemeinsam zockt.

Sucht nach Spielen wie Minecraft, FIFA 22 oder Fortnite um euren passenden Partner oder Parternin zu finden. Via Chat könnt ihr euch dann schon mal beschnuppern und weitere Gemeinsamkeiten herausfinden und vielleicht endet das Ganze ja auch in einem Date im Real-Life. Natürlich ist Heartshot keine Garantie für eine echte Beziehung, aber sie kann euch dabei helfen und unterstützen. Und die Idee dahinter ist beeindruckend. Gamer Dating gab es bislang so noch nicht und bietet neue Möglichkeiten. Es ist doch wunderschön wenn man ein gemeinsames Lieblingsspiel hat und darüber philosophieren kann. Und so lange gibt es die Dating-Plattform noch garnicht. Seit dem 01.Mai ist Heartshot online und hat dabei schon jede Menge Singles auf seiner Plattform. Wenn ihr euch jetzt anmeldet dann seid ihr auch mittendrin und ihr könnt nach Lust und Laune durch die verschiedenen Profile stöbern. Gaming ist eine Leidenschaft die nun auch mit anderen geteilt werden kann. Und es muss nicht unbedingt ein Date sein, es ist auch ganz einfach möglich neue Mitspieler für eure Lieblinggspiele zu finden. Und vielleicht entwickelt sich daraus dann später mehr. Egal ob du dich selbst als Gamer, Nerd, Zocker, Cosplayer oder Geek siehst – bei Hearshot findest du garantiert gleichgesinnte Leute die sich ebenfalls so sehen. Und vielleicht geht ihr gemeinsam auf die nächste Spiele-Messe oder einem Cosplay-Event. Schon bald steht ja die gamescom an und vielleicht geht ihr dort gemeinsam hin. Alle Spiele werden unterstützt und es gibt eine riesige Datenbank. Egal ob PC, Konsole, Retro oder Smartphones. Alle Spiele aller Art sind bei Heartshot zu finden.

Vielleicht spielt ihr sogar noch auf einen Commodore 64 oder Amiga 500 und sucht Leute die sowas ebenfalls tun. Bei Heartshot ist die Chance groß die passenden Partner dafür zu finden. Oder ihr zockt gerne Fortnite oder FIFA und braucht noch die passenden Mitspieler? Kein Problem – auch hier kann Heartshot helfen euch zusammenzubringen. Wichtig: Heartshot ist dauerhaft kostenlos und einfach zu bedienen. Mit nur wenigen Klicks erstellt ihr euer Profil und vielleicht habt ihr bald schon Nachrichten von interessierten Kontakten. Gamer müssen nicht alleine auf der Couch sitzen, man kann es auch gemeinsam tun. Das Bild vom einsamen Gamer mit dem Kopfhörern auf den Kopf muss langsam gelöscht werden. Gamer sind keine Langweiler oder Typen mit Nickelbrille (nix gegen Nickelbrillen ;). Gamer sind genauso leidenschaftlich und interessiert wie andere Leute, haben aber halt ein interessantes Hobby. Denn Gaming verbindet Welten und sorgt für Abwechslung, Spaß und gute Laune. Klar gibt es auch Spiele die uns langweilen und schnell wieder weggelegt werden, aber im Großen und Ganzen ist Gaming ein spannendes Hobby mit jeder Menge Überraschungen. Und das Klischee Denken muss einfach mal unter den Tisch gekehrt werden. Heartshot gibt euch die Möglichkeit einen kleinen Gamer Flirt oder einen Gamer Chat zu starten.

Heartshot bringt Spaß und lässt euch interessante Leute kennenlernen. Und vielleicht entwickelt sich daraus am Ende was ganz Besonderes. Vielleicht wartet der neue Partner oder die Partnerin bereits auf euch und ihr wisst es noch garnicht. Deswegen solltet ihr Heartshot unbedingt eine Chance geben. Ihr könnt das natürlich auch nutzen wenn ihr in einer Beziehung seid. Dann sucht ihr einfach nach neuen Mitspielern für eure Lieblingsspiele. Und gemeinsame Interessen können viel bewegen und vielleicht entstehen daraus auch echt Freundschaften. Es muss ja nicht sofort eine Beziehung sein. Doch es besteht halt die Möglichkeit und Heartshot macht es ganz einfach und ohne viel Schnick-Schnack. Andere Parternbörsen verlangen Unmengen von Geld und wollen alles von euch wissen. Bei Heartshot ist das Spiel der Mittelpunkt und es kann euch gemeinsam verbinden. Stundenlang quatschen oder chatten mit Leuten die das selbe Hobby haben macht doch einfach viel mehr Spaß. Und da die Partnerbörse noch ziemlich jung ist und quasi noch in den Kinderschuhen steckt wird es sicherlich noch einige Veränderungen auf der Seite geben. Doch schon jetzt sieht Heartshot optisch hervorragend aus und hat schon unglaublich viele Mitglieder. Meldet euch an und probiert es aus und wir sind gespannt ob es klappt mit der Suche.

Gaming verbindet und vielleicht feiert ihr bald Weihnachten zusammen unter dem Tannebaum und legt den Controller mal zur Seite. Denn Gaming muss auch mal eine Pause machen und da kann man sich dann den anderen schönen Dingen des Lebens zuwenden. Und wer weiss: Vielleicht sorgt Heartshot ja für den Beginn einer ganz großen Liebe oder gar einer Familie. Man weiss ja nie wie der Weg weitergeht und vielleicht wird aus einem kleinen Chat oder ein schüchternes Dating die ganz ganz große Liebe. Wir drücken allen Teilnehmern der Dating-Plattform die Daumen, das ihr eventuell bald zusammen eure Lieblingsspiele spielt. Heartshot gibt euch die Chance und ihr solltet sie nutzen. Kostenlos coole neue Leute kennenlernen macht man jetzt mit Heartshot und dafür braucht man keine 11 Sekunden oder Elite Dinger machen. Der Weg zur großen Liebe könnte schon vorhanden sein, vielleicht wisst ihr nur noch nicht. Wie sagte schon Kai Pflaume damals: Nur die Liebe zählt.