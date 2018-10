Headliner: NoviNews – Fake-News-Simulation erscheint am 23. Oktober

Der Entwickler Unbound Creation hat einen Release-Termin für seine Fake-News-Simulation Headliner: NoviNews festgesetzt. Am 23. Oktober wird der Titel für den PC via Steam erscheinen.

Wir schlüpfen in die Rolle eines Chefeditors der größten Zeitung des Landes. Wir müssen entscheiden welche Geschichten veröffentlicht werden. Gestalten wir sie als Clickbait, verwenden wir die Wahrheit oder darf es auch ein bisschen Fake News sein um unsere Quote zu vergrößern? In dieser Rolle verändern wir maßgeblich die Meinung der Menschen, wir sollten damit also vorsichtig umgehen.

Den Großteil von Headliner: NoviNews werden wir hinter unserem Schreibtisch verbringen und schwere Entscheidungen fällen. Wir können aber mit unserem eigens erstellten Avatar, am Abend, zu Fuß nach Hause gehen. Dort bekommen wir dann die Konsequenzen unserer Entscheidungen gezeigt. Jeder Durchlauf soll um die drei Stunden lang dauern. Je nachdem wie wir entscheiden, werden wir ein anderes Ende zu Gesicht bekommen.

“Headliner: NoviNews offers a unique spin on the job sim genre with a timely take on the harsh realities of journalism. Perpetually tasked with predicaments that put your artistic and moral integrity in conflict with the capitalist need for clicks, you’ll have to navigate the messaging behind massive societal conflicts,” said Unbound Creations founder and director Jakub Kasztalski. “It’s a mad, mad world out there, and Headliner: NoviNewsinvestigates the difficulties in bringing people together in a society predicated on juicy controversies that drive us increasingly apart.”