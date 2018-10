Ein Leak zeigt Harry Potter RPG

Harry Potter. Egal ob man ein Fan ist oder nicht, jeder kennt Hogwarts und Voldemort.

Die Geschichte des jungen Zauberers und seine Freunde, die sehr viele Abenteuer erleben ist weltweit bekannt und die 8 Filme erzielten über 7.7 Mrd. US-Dollar. Ein voller Erfolg.

Vor ein paar Monaten jedoch, hatte die Franchise eine nicht so tolle Zeit, durch die Veröffentlichung des Mobile Games ‚Harry Potter: Hogwarts Mystery‘. Als Spieler musste man viel Geld in Energie rein stecken, um somit spielen zu können. Hat man das nicht gemacht, so musste man stundenlang warte, um ein paar Minuten Spielspaß zu haben.

Nun aber wurde ein Projekt geleaked, welches ein Grund für viel Freude für Harry Potter Fans sein kann, aber auch für andere, die nie in Kontakt mit der Harry Potter Welt gekommen sind.

Das Video eines Uploader namens ‚RastaPasta‘ soll ein angebliches Open-World RPG in der Welt von Hogwarts und Harry Potter zeigen. Laut der Beschreibung, spielt das ganze im 19ten Jahrhundert. Als Neuling in der Zauberschule, muss man lernen mit Magie umzugehen in dem Man lernt Zaubertränke zu mischen, Zaubersprüche zu meistern und vieles mehr.

Laut Angaben soll man zwischen den verschiedenen Häuser wählen und die Abenteuer mit Freunde erleben können (Reddit Eintrag).

Hier geht es zum Video: