Happy’s Humble Burger Farm Konsolenversion bestätigt

Ihr wolltet schon immer einen Kochsimulator mit Horrorelementen spielen? Egal ob eure Antwort ja oder nein lautet, Happy’s Humble Burger Farm versucht genau das zu sein: eine Restaurant-Simulation mit Survival-Horror in einem Schnellrestaurant. Jetzt bestätigte tinyBuild in ihrem eigenen Connect-Event die Konsolenversion des Spiels. So soll Happy’s Humble Burger Farm noch dieses Jahr neben dem PC für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und den Xbox Series Konsolen erscheinen.

Willkommen zurück im Happy’s Humble Franchise! Bedienen Sie Kunden auf der Farm oder erkunden Sie New Elysian City und seine vielen Attraktionen! Du kannst erforschen und tun, was du willst, solange du Happy nicht verärgerst… Du willst doch nicht, dass Happy sich aufregt…