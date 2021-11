Handy als Erweiterung vom PC oder Konsole – so funktionierts

Mittlerweile sind Smartphones schon fast kleine PC´s und begleiten uns täglich in unserem Alltag. Sie sind nicht nur zum Telefonieren da sondern versorgen uns mit Mails, Nachrichten und viele weiteren Funktionen. Im App Store findet ihr mittlerweile zu jedem Thema eine App. Auch für den PC und die Konsolen dienen Handys mittlerweile als besondere Unterstützung. So hat EA Sports mit der FUT App Millionen von Nutzer und verbindet das Spiel FIFA 22 mit den Handys der Spieler. So könnt ihr von unterwegs eure Mannschaft bauen, Spieler kaufen oder verkaufen oder andere Aufgaben erledigen. Das Spielen selber macht ihr am Ende natürlich über die jeweilige Konsole. Doch viele Aufgaben die man dort erledigen kann sorgen auf alle Fälle für einen Zeitgewinn und so kann man sich voll und ganz aufs Spielen konzentrieren. Das ganze funktioniert nicht nur an den Konsolen sondern auch am PC – dafür müsst ihr nicht unbedingt ein Smartphone haben sondern nutzt die passende App direkt auf dem PC. Mittlerweile könnt ihr auch eure Handyhüllen selbst gestalten.

Auch Sony und Xbox nutzen mit ihren Apps weitere Funktionen und so lassen sich mit ihren offiziellen Apps viele Dinge von unterwegs erledigen. Mal eben ein Spiel kaufen, vorbestellen oder für den Download auf der Konsole vorbereiten. Auch der Xbox Game Pass kann per Smartphone genutzt werden und dort dürfen sogar die Spiele via Cloud direkt auf dem Smartphone gespielt werden. Mit der passenden Halterung könnt ihr so unterwegs die neuesten Games zocken und zb bei Forza Horizon 5 die Straßen unsicher machen. Nicht alle Spiele werden dabei unterstützt, aber es werden täglich mehr. Auch am PC gibt es viele coole Funktionen die das Leben vereinfachen. Organisiert eure Arbeitschritte, druckt wichtige Dokumente oder verschickt Anhänge mit nur einem Klick. Früher war das gar nicht vorstellbar, aber mittlerweile zählen Smartphones zu wirklichen Mini-PC´s die sich auch von der Leistung her nicht verstecken müssen. Selbst intensive Fotobearbeitung oder andere komplexe Aufgaben lassen sich mit dem Smartphone erledigen. Schützt eurer Smartphone mit einem richtigen Panzerglas vor Beschädigungen.

Um nochmal zur FUT App zurückzukommen. Millionen von FIFA Spieler erledigen so von unterwegs die Squad Building Challenges um verschiedene Aufgaben zu meistern. Das ist auf der Konsole oder den PC schon sehr zeitaufwändig, macht aber unterwegs in Bus oder Bahn mehr Sinn als den ganzen Tag langweilig durch die Scheibe zu gucken. Aktuelle Updates sorgen dann immer für die richtige Unterstützung und halten euch immer auf den aktuellen Stand. Wenn man das Cloud Gaming beobachtet können Smartphones schon Konsolen für unterwegs genannt werden. Allerdings sollte auch immer die richtige Internetverbindung vorhanden sein. Denn ohne die perfekte Anbindung an Netz läuft auch mit dem besten Smartphone nichts. Was früher eine PSP oder ein Game Boy war ist heute das Apple iPhone oder das Samsung Galaxy.