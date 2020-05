“Halo Infinite” wird ein großes Feature der Xbox New Series sein

Das neue Spiel Halo Infinite ist einer der wichtigsten Release-Titel für die Xbox Series X. Lange gab es keine Neuigkeiten über das Release-Datum. Nun steht fest, dass das Spiel noch 2020 pünktlich zum Weihnachtsgeschäft für die Fans zur Verfügung steht. Es kommt dabei mit der Xbox New Series heraus und stellt das wohl wichtigste Spiel des Releases da. Doch was macht das Spiel so interessant für eine so große Anzahl an Fans? Welche Erwartungen kann man an den neuen Ego-Shooter stellen?

Das Flaggschiff eines Milliardenkonzerns

Gerade bei der Halo-Reihe sind die Erwartungen naturgemäß sehr hoch. Das hat sich schon 2019 gezeigt, als bei “Master Chief Collection” von Halo 91% alle Bewertenden ein positives Feedback abgaben. Interessant war dabei auch, dass das Spiel nicht nur auf der XBox, sondern auch am PC extrem gut ankam. Für Microsoft stellt Halo derzeit das wichtigste Flaggschiff dar, welches im Weihnachtsgeschäft 2020 voraussichtlich für hohe Umsätze sorgen wird.

Für die Fans bietet Microsoft derzeit bereits erste Einblicke in das noch nicht veröffentlichte Spiel. Das sorgt für positive Resonanz. Man schätzt den Ego-Shooter für die starke Leistung, die hohe Grafik und die bis jetzt immer sehr gelungene Umsetzung des Spielaufbaus.

Das militärische Science-Fiction-Genre ist nicht nur für Videospiele, sondern auch für iGaming-Plattformen ein Muss

Offizielle Meldungen von Microsoft gibt es zum neuen Halo Infinite nicht. Fans konnten allerdings von den Leaks in den letzten Wochen profitieren. Kürzlich gab es einen Leak, der nur offizielles Spielzeug für das neue Halo-Spiel zeigt. Das Produkt verrät, dass es sich um “Brutes” handelt, eine Form von Gegnern, die dem Gorilla optisch sehr ähnelt. Die Rüstung des “Brutes” zeigt einen Verbannten, eine radikale Splittergruppe mit Atriox als Anführer, die sich von der Allianz distanzierte.

Für viele Fans ist so ein Traum wahr geworden – es scheint, als ob man im neuen Halo Infinite gegen die "Verbannten" ankämpfen wird. Besonders für die Spieleindustrie ist das ein durchaus wichtiges Details. Denn während Halo bereits so schon enorm spannend ist, könnte die geleakte Information auf einen noch größeren Unterhaltungswert hinweisen.

Andere große Spiele kommen auf die neue Xbox

Halo Infinite wird aber ganz offensichtlich nicht der einzige Kracher sein, der zu Weihnachten erstmals mit der Xbox Series X auf dem Markt sein wird. Tatsächlich wird auch Destiny 2 im Release mit dabei sein. Viele Fans erwarten den Loot-Shooter bereits sehnlich. In Yakuza – Like a Dragon geht es hauptsächlich darum, in der japanischen Stadt Yokohama gegen Banditen zu kämpfen und sich auf den Straßen durchzuschlagen. Für viele Gamer ein interessantes Action- und Adventure-Spiel, das einige Neuerungen mitbringen soll.

Interessant ist für viele Freunde des Gamings das Spiel “Second Extinction”, welches ebenfalls mit dem Release auf den Markt gebracht wird. Hier ist die Situation für den Spieler gänzlich anders. Er kämpft gegen mutierte Dinosaurier, die wiederauferstanden sind und sich zu blutrünstigen Killern verwandelt haben. Typisch für die Kategorie Shooter kann man im Kampf gegen die Urzeitwesen allerhand Waffen, Gewehre und Zubehör einsammeln.

Ganz anders ist das Action-Rollenspiel Scarlet Nexus. Hier handelt es sich um ein Spiel, bei dem man in einer futuristischen Stadt Mythen auflösen muss und sich als Teil einer Vereinigung beweisen muss. Weit gruseliger ist das Spiel “The Medium”, welches im Horror-Genre angesiedelt ist. Man trifft auf bipolare Menschen und sucht nach einer Vision in verlassenen Orten nach Antwort