Halo Infinite Multiplayer ist ab sofort und kostenlos spielbar

Schon etwas länger hielte sich das Gerücht, der Halo Infinite Multiplayer würde zum 20. Jubiläum von Xbox veröffentlicht werden. Ein sogenannter Shadowdrop also. Gestern war es dann endlich so weit und das Jubiläum würde in Form eines Streams gefeiert. Dann kam es tatsächlich – der Multiplayer ist ab sofort und kostenlos verfügbar. Zwar nur als Beta, auf diese kann aber jeder zugreifen, der Lust auf die Ballerbude hat. Xbox Spieler:innen können das Spiel ganz normal aus dem Store herunterladen, während PC Spieler:innen den Multiplayer direkt in der Xbox App ansteuern können.

Der Multiplayer beginnt direkt mit Season 1, die damit drei Wochen früher als geplant startet. Diese wird dann bis zum Mai andauern, damit genügen Spieler:innen die Chance bekommen, in diese rein zu starten. Da es sich hierbei nicht um den ersten Betatest handelt, hoffen wir, dass die Server dem wahrscheinlich großen Ansturm standhalten. Zumindest kann der Standalone Multiplayer auch über Xbox Cloud Gaming gespielt werden.

Die Kampagne des Spiels ist noch nicht erhältlich. Nach Angaben von Microsoft soll diese am 8. Dezember 2021 weltweit erscheinen. Multiplayer-Fortschritt soll aber übertragbar sein. Leider sind Features wie die Ko-op Kampagne oder die Forge Modis zum Start der Kampagne noch nicht verfügbar – diese sollen dann aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.

Die Kampagne wird zum Release zu einem günstigeren Preis auch bei Instant-Gaming erhältlich sein. Kauft euch das Spiel mit unserem Link und unterstützt uns damit!

Trailer zum Halo Infinite Multiplayer