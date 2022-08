Der größte Pirat aller Zeiten ist wieder da und entert am 19. September den PC und…ACHTUNG…. die Nintendo Switch. Bei der Gamescom Opening Night wurde das Spiel präsentiert und kann ab sofort vorbestellt werden. Und Vorbesteller dürfen sich über eine richtig coole und völig nutzlose Pferderüstung für ihr Inventar freuen. Ja wenn das nix ist. Guybrush trifft in Return to Monkey Isand auf seinen alten Widersacher LeChuck und viele weitere bekannte Gesichter. Schaut euch den coolen neuen Trailer an und feiert ein Wiedersehen mit Stan 🙂

Jetzt Return to Monkey Island vorbestellen

Und außerdem haben wir noch ganz druckfrische neue Screenshots für euch – die sind fast noch cooler als die nutzlose Pferdeausrüstung, oder?