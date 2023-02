Die Sunrise Gundam Factory Yokohama hat bekannt gegeben, dass sie ihre lebensgroße RX-78-2 Gundam-Statue bis zum 31. März 2024 geöffnet halten wird. Als Begründung wird das große Interesse an der Attraktion trotz der COVID-19-Reisebeschränkungen genannt. Die ursprünglich für den 31. März 2022 vorgesehene Schließung der Anlage wurde bereits bis zum 31. März 2023 verlängert. Die bewegliche, 18 Meter hohe Gundam-Statue der Gundam Factory Yokohama wurde im Dezember 2020 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und ist seither eine beliebte Attraktion.

Die Gundam Factory Yokohama ist nicht die einzige Einrichtung, die eine lebensgroße Gundam-Statue beherbergt. Bandai Namco, der Mutterkonzern der Serie, hat vier weitere lebensgroße Gundam-Statuen an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt ausgestellt. Die erste lebensgroße „transformierende“ RX-0 Unicorn Gundam-Statue aus dem Mobile Suit Gundam Unicorn-Anime wurde im September 2017 im Diver City-Komplex in Tokio vorgestellt. Im Dezember 2020 enthüllte Sunrise dann die bewegliche RX-78-2 Gundam-Statue aus dem ersten Mobile Suit Gundam-Anime in Yokohama. Die lebensgroße Statue des ZGMF-X10A Freedom Gundam aus Mobile Suit Gundam Seed wurde im Mai 2021 in Shanghai vorgestellt. Der RX-93ffν Gundam, der stark auf Amuro Rays RX-93 ν Gundam basiert und im Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack“ erschien, wurde im April 2022 im Mitsui Shopping Park LaLaport in Fukuoka vorgestellt. Es ist erwähnenswert, dass die Einhorn-Gundam-Statue in Tokio eine frühere, meist unbewegliche RX-78-2-Gundam-Statue ersetzt hat.

Die Gundam-Franchise gibt es seit 1979 und hat weltweit eine große Fangemeinde gewonnen, die das einzigartige und futuristische Design der Gundams bewundert. Das Franchise wurde im Laufe der Jahre durch mehrere Anime-Serien, Mangas und Videospiele erweitert. Kein Wunder, dass sich die Fans der Serie zu den lebensgroßen Gundam-Statuen hingezogen fühlen, die ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Lieblingsriesenroboter aus nächster Nähe zu betrachten.

Die Entscheidung der Gundam Factory Yokohama, die Lebensdauer ihrer lebensgroßen Gundam-Statue zu verlängern, ist ein Beweis für die anhaltende Popularität der Gundam-Franchise. Trotz der Herausforderungen, die die COVID-19-Pandemie mit sich bringt, sind die Fans weiterhin an einem Besuch der Attraktion interessiert. Die Erweiterung ist auch eine willkommene Entwicklung für die Tourismusindustrie in Yokohama, die von der Pandemie stark betroffen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entscheidung der Gundam Factory Yokohama, die lebensgroße RX-78-2 Gundam-Statue bis zum 31. März 2024 zu erhalten, eine hervorragende Nachricht für Gundam-Fans weltweit ist. Die Statue ist zu einer ikonischen Attraktion geworden, die die Popularität und Anziehungskraft der Franchise unterstreicht. Da sich die Reisebeschränkungen lockern, werden die Fans zweifellos nach Yokohama strömen, um einen Blick auf den beeindruckenden Gundam zu erhaschen.

Quelle: Anime News Network