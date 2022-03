Arc System Works zeigt den letzten DLC Kämpfer für Guilty Gear Strive, der ersten Season. Testament schwingt die Sense.

Testament war einst ein Mensch, bevor Sie chirurgisch in einen Gear verwandelt wurden.

Unter der Kontrolle der Konklave arbeiteten Sie daran, Justice wiederzubeleben. Nach den Ereignissen des zweiten Auswahlturniers des Heiligen Ordens erlangten Sie jedoch ihr Selbstbewusstsein zurück. Sie fühlten sich schuldig und versteckten sich im Dämonenwald, bevor Sie sich entschlossen haben, Dizzy vor den Menschen zu schützen.

Sie leben jetzt bei dem älteren Ehepaar, das sich einst um Dizzy kümmerte. Dieses neue Leben hat Ihnen Seelenfrieden gebracht, und Sie genießen nun ihren Anteil am Glück.

Testament ist weder Mann noch Frau, die englische Synchronstimme wird von einem Mann gesprochen und im Japanischen wird Testament von einer Frau gesprochen. Aus dem Grund findet Ihr hier beide Trailer, dann kann man den Unterschied direkt hören.

Außerdem kommt mit dem neuen Update neben Testament noch ein neues Feature: Digital Figure. Hiermit kann man seine eigenen Dioramen im Spiel machen und mit andern Spielern Online austauschen.

Zu guter Letzt hat Arc System Works noch die nächste Season für Guilty Gear Strive angekündigt. Diese wird vier neue Kämpfer enthalten und Cross Play zwischen PC und Konsole anbieten.

Testament ist der letzte DLC Kämpfer in Season 1. Dieser erscheint am 28. März für Season Pass Besitzer und am 31. März für alle anderen. Season Pass 1 kostet 29,99 €, DLC Charaktere kann man auch einzeln kaufen.

Guilty Gear Strive ist erhältlich für Playstation 4, Playstation 5 und PC.