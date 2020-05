Grand Theft Auto V: Premium Edition vom 14. bis zum 21. Mai kostenlos im Epic Games Store erhältlich

Nur für kurze Zeit: Holt euch Grand Theft Auto V: Premium Edition kostenlos im Epic Games Store. Das Spiel ist ab sofort und bis zum 21. Mai um 11 Uhr ET (ET ist die Ortszeit in New York, USA) kostenlos erhältlich und verbleibt auch danach in eurer Bibliothek.

Grand Theft Auto V: Premium Edition beinhaltet den Story-Modus von Grand Theft Auto V, kostenlosen Zugang zur ständig wachsenden Welt von Grand Theft Auto Online mit allen existierenden und zukünftigen Updates wie The Diamond Casino Heist, Arena War, After Hours, The Doomsday Heist, Gunrunning, Smuggler’s Run, Bikers und vieles mehr.

Ebenfalls in der Premium Edition enthalten ist das Criminal Enterprise Starter Pack, der schnellste Weg, um euer kriminelles Imperium in Grand Theft Auto Online anzukurbeln. Ihr erhaltet Zugriff auf Immobilien, Unternehmen, Waffen, Fahrzeuge und mehr sowie einen Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$ für erstmalige Besitzer des Starter Packs. Der Bonus wird innerhalb von sieben bis zehn Tagen nach dem Erstellen eures Charakters in GTA Online gutgeschrieben.

Falls ihr weitere GTA$-Boni in GTA Online erhalten möchtet: Abonnenten von Twitch Prime, die ihr Konto mit dem Rockstar Games Social Club verknüpfen, erhalten zusätzlich 1.000.000 GTA$ sowie die kostenlose Pixel-Pete’s-Spielhalle und weitere Vorteile wie Bonusrabatte auf ausgewählte Fahrzeuge. Im Lauf des Monats Mai schenken wir darüber hinaus jedem, der GTA Online spielt, einmalig 500.000 GTA$ nur fürs Spielen. Schaut auf der Events-Seite im Social Club vorbei, um immer über die aktuellen Boni in GTA Online informiert zu bleiben.

Um GTAV zu eurem Epic-Games-Konto hinzufügen zu können, müsst ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten. Diese hilft euch, euer Konto vor unautorisierten Zugriffen zu schützen. Besucht https://de.socialclub.rockstargames.com/settings/mfa, um die zweistufige Verifizierung für euer Social-Club-Konto einzurichten.