Grand Theft Auto Online: The Diamond Casino Heist erscheint am 12. Dezember

Es liegt etwas in der Luft im Diamond Casino & Resort. Stammkunden berichten von unüblichen Sicherheitspatrouillen in der Casino-Etage. Penthousebesitzer empfangen kryptische Textnachrichten von der Cheng Holding Company. Insider erzählen von seltsamen Entwürfen auf dem Tisch von Agatha Baker und Besucher der Webseite sind sich sicher, dass das nur eines bedeuten kann: Eine Crew bereitet sich gerade darauf vor, das Casino komplett auszunehmen.

Bereitet euch auf die größte, kühnste und komplexeste kriminelle Operation vor, die Los Santos je gesehen hat: The Diamond Casino Heist erscheint am 12. Dezember für GTA Online.

In den extravagantesten Unterhaltungs- und Luxuswohnkomplex im gesamten Staat einzusteigen ist kein Kinderspiel und setzt ein hohes Maß an Planung und Vorbereitung voraus, um ein bisher unmögliches Ziel zu erreichen: Dringt in den Tresorraum des Diamond ein, schnappt euch die Beute und übt Vergeltung an der Duggan-Familie.

The Diamond Casino Heist verfolgt einen brandneuen Ansatz in Sachen Raubüberfallstruktur und -ausführung: Ihr arbeitet in einer riesigen Operation mit vielfältigen Gameplay-Elementen mit der Familie Cheng zusammen, um das am besten gesicherte Gebäude in ganz Los Santos zu infiltrieren. Der Raubüberfall umfasst eine breite Palette an Möglichkeiten für Planungs- und Vorbereitungsmissionen, die sich auf eure Strategie auswirken, verschiedene Vorgehensweisen, sich ständig ändernde Sicherheitsmaßnahmen und eine überwältigende Menge an Wahlmöglichkeiten, sobald ihr euch im Inneren des Gebäudes befindet.

Ihr müsst damit rechnen, dass sich der Ausgang für euch und eure Crew aufgrund einer neuen Situation von einer Sekunde auf die andere ändert. Dadurch ergeben sich neue Alternativen inmitten der Mission. Selbst wenn die besten Pläne scheitern, habt ihr immer noch die Möglichkeit, ohne zu scheitern fortzufahren, indem ihr euch den Weg nach draußen mit euren verbleibenden Leben freischießt, wodurch die Mission mit immer neuen Szenarien einen hohen Wiederspielwert bietet.

Um den größten Raubüberfall in der Geschichte von Los Santos zu planen, müssen die Crewanführer ein unauffälliges neues Unternehmen erwerben: eine Retro-Spielhalle, die als Zentrum zur Planung und Durchführung der Raubüberfall-Operationen dient. Während oben die Geschäfte laufen, könnt ihr unten üben, Tastenfelder zu hacken oder Tresorraumtüren zu knacken, sowie Ausrüstung und Fluchtfahrzeuge lagern. Und wer bereits einige Unternehmen besitzt, kann ein Hauptkontrollterminal erwerben, um alle laufenden Operationen zu verwalten.

Weitere Details erfahrt ihr am 12. Dezember, wenn The Diamond Casino Heist veröffentlicht wird.