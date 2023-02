Smartphones sind mittlerweile so etwas wie kleine Handheld-Konsolen geworden. Durch immer mehr Technik bietet ein aktuelles Android-Smartphone ungeahnte Möglichkeiten. Auch Spiele werden dabei immer interessanter für die Nutzer und erfreuen sich großer Beliebtheit. Im Google Play Store findet ihr davon eine ganze Menge und wir sagen euch in diesem Artikel welche Games ihr euch da unbedingt genauer anschauen solltet. Damit wird der Langeweile bei der Bus oder Bahnfahrt ein Ende gesetzt.

1.Coin-Master

Schließe dich deinen Facebook-Freunden und Millionen von anderen Spielern aus aller Welt an. Dreh das Glücksrad, überfalle andere Spieler und kämpfe dich mit deinem Wikingerdorf an die Spitze! Hast du das Zeug zum nächsten Coin Master? Reise durch die Zeit, entdecke magische Ländereien und werde zum größten Piraten, Hippie, König, Krieger oder WIKINGER von allen! Coin-Master zählt bei Google Play mittlerweile zu den beliebtesten und erfolgreichsten Games und wurde schon über 100 Millionen Mal heruntergeladen. Das Spiel selbst ist kostenlos bringt aber In-App Käufe mit. Vorsicht: Das Spiel macht schnell süchtig und ihr legt das Smartphone nicht so schnell wieder beiseite.

2.Candy Crush Saga

In dieser Liste darf Candy Crush Saga nicht fehlen. Jeder hat mit Sicherheit schon mal von diesem Spiel gehört und bestimmt auch schon mal reingeschaut. Mit über einer Billion gespielter Level ist dieses süße Match-3-Puzzle eines der beliebtesten Handyspiele aller Zeiten!In diesem süßen Match-3-Puzzle musst du leckere Bonbons kombinieren, um das nächste Level zu erreichen und das süße Gefühl zu gewinnen! Meistere dieses Puzzle und bestehe die Level mit schnellem Denken, Logik und cleveren Zügen, um leckere Bonbons zu kombinieren und mit Zuckerboni belohnt zu werden! Übrigens: Darauf solltet ihr bei einem guten Gaming-Smartphone achten.

3. Genshin Impact

Noch gar nicht so lange mit dabei aber schon ein wirklich erfolgreiches Spiel. Mit Genshin Impact spielt ihr in einer Welt voller ungeahnter Möglichkeiten. Dabei geht es um die sieben Elemente, die das Schicksal allen Lebens bestimmen. Auch hier gibt es einen verdammt hohen Suchtfaktor und das Spiel bietet eine Menge Spaß. Schon über 50 Millionen Downloads zeigen deutlich wo die Reise hingeht. Solltet ihr euch unbedingt mal anschauen und darf bei keinem Spiele-Fan auf dem Smartphone fehlen.

4. Minecraft

Es gibt natürlich auch Games die Geld kosten und da zählt Minecraft zu den ganz großen Blockbustern. Für 6,99 € bekommt ihr die Vollversion im Google Play Store und holt euch das wohl bekannteste und erfolgreichste Spiel aller Zeiten auf euer Smartphone. Wenn ihr das Spiel schon vom PC oder Konsolen kennt dann wisst ihr genau was ihr zu tun habt und werdet genauso begeistert sein wenn ihr unterwegs die Blöcke durch die Gegend schiebt oder Dinge baut.

5. Monopoly

Ein echter Klassiker ist Monopoly, welches für 4,99 € im Google Play Store erhältlich ist. Besonders spannend weil das Spiel einen Multiplayer-Videochat besitzt. So macht das Spielen noch mehr Spaß und bringt genauso viel Spaß wie am heimischen Spielebrett. Solltet ihr unbedingt mal probiert haben. Wer die Monopoly Regeln kennt und das Spiel früher schon gerne gespielt hat wird auch hier begeistert sein.