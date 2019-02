Google wagt den ganz großen Schritt und will mit „Project Yeti“ in den Konsolenmarkt einsteigen und will seine Konsole bereits im März auf der Game Developers Conference (GDC) vorstellen. Diese findet am 19. März statt. Pressevertreter wurden bereits eingeladen, ohne dabei irgendwelche Infos zu veröffentlichen. Nur ein GIF mit einem langen Gang, wo am Ende ein helles Licht erstrahlt ist zu sehen. Das berichten die Kollegen von The Verge.

Neben der eigenen Hardware soll auch ein Game-Streaming Dienst vorgestellt werden. Dabei spricht man bereits über das Netflix für Games. Beide Dinge sollen laut 9to5 Google auf der GDC vorgestellt werden. Wir sind sehr gespannt und schauen mal ob sie Sony, Microsoft und Nintendo das Wasser reichen können. Preis, Termin und Co. werden wir sicherlich am 19. März erfahren. Foto: Google