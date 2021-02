Gods will Fall – DLC Fahrplan

Deep Silver enthüllt heute weitere Details über die kommenden DLCs für Gods Will Fall. Zu den drei kostenpflichtigen Inhalts-Paketen wird der DLC „Dolmen Depths“ kostenlos für alle Spieler erhältlich sein.

Jedes der DLC-Pakete, die im zweiten und dritten Quartal dieses Jahrs schrittweise veröffentlicht werden, enthält ein komplett neues Level, eine neue furchterregende Gottheit, neue Gegenstände, Fertigkeiten und kosmetische Gegenstände für die Krieger. In den ersten beiden DLC-Paketen wird zudem jeweils eine Extra-Waffenklasse hinzugefügt, und auch die Oberwelt wird um einige neue Features ergänzt. Besitzer der Valiant Edition genießen den vollen Komfort, denn alle neuen Inhalte werden direkt bei ihrer Veröffentlichung automatisch installiert.

Im zweiten Quartal dürfen sich alle Besitzer des Spiels über ein Geschenk in Form des kostenlosen DLC „Dolmen Depths“ freuen, in dem man eine mysteriöse Unterwelt erforschen und einen seit langer Zeit verschollenen Krieger aus dem Jenseits befreien muss, der sich bei Erfolg der eigenen Truppe anschließt. Dies wird aber kein leichtes Unterfangen, denn in diesem brandneuen, prozedural generierten Dungeon wimmelt es nur so vor grausigen Feinden, die mit aller Macht versuchen, die Toten dort zu behalten, wo sie hingehören

Gods Will Fall ist für das PlayStation4 Computer Entertainment System, Xbox One, das All-in-One Games und Entertainment System von Microsoft, Nintendo Switch, PC und Google Stadia erhältlich.

Quelle: Deep Silver