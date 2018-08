God of War – New Game+ Modus kommt noch diesen Monat

Nachdem der neue God of War Ableger vor gut vier Monaten auf der PlayStation 4 aufgeschlagen ist, soll nun ein großes Update folgen, welches vor allem die Wiederspielbarkeit des Action-Adventures nach oben treibt. Der New Game+ Modus steht in den Startlöchern!

Wie bereits angekündigt soll der Modus New Game+ zukünftig in God of War Einzug halten. Bislang war noch kein Termin für das große Update bekannt, nun konkretisierte Sony die Pläne bezüglich der neuen Inhalte. Demnach soll das bislang größte Update für God of War, welches ebenfalls den New Game+ Modus enthält, bereits am 20. August 2018 zur Verfügung stehen.

Inhaltlich ist es auch ab dem Zeitpunkt dann möglich das Spiel um Kratos und Atreus nach dem Beenden neu zu starten und eure vorhandene Ausrüstung mit ins Gefecht zu nehmen.