God of War – Kommt ein New Game+-Modus?

Vor knapp einem Monat ist das neue God of War exklusiv für die PlayStation 4 hierzulande veröffentlicht worden. Viele Spieler haben das Action-Adventure bereits durchgespielt, einige streben noch die 100 Prozent an. Falls ihr das Spiel schon vollkommen abgeschlossen habt, könnte God of War bald einen größeren Wiederspielwert für euch erfahren.

So berichtete das Magazin gamingbolt, welche ein Interview mit Director Cory Barlog geführt haben, dass ein New Game+-Modus für das aktuelle God of War nicht völlig ausgeschlossen wäre. Man habe sich bereits einige Gedanken zu New Game+ gemacht, hatte bislang allerdings noch keine Zeit diesen umzusetzen. Intern führe Barlog derzeit aber auch weitere Diskussionen über die Umsetzung des neuen Spielmodus.

Ob und wann New Game+ in God of War letztendlich Einzug halten könnte, ist leider nicht bekannt.