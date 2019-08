Glücksspiele und Videospiele – gibt es Gemeinsamkeiten?

Obwohl der Begriff „Abhängigkeit“ in der Regel von Menschen auf viele verschiedene Arten verwendet werden kann, bedeutet er meistens eine obsessive Form des Verhaltens, die allenfalls keinen Nutzen bringt und im schlimmsten Fall eine Bedrohung für das Leben des Menschen und sogar seiner Umgebung darstellt. Trotzdem knacken sehr viele Leute Jackpots bei einem Online Casino, werden reich und nicht süchtig. Wie ist das möglich?

Das vielleicht auffälligste und bekannteste Beispiel für jede Abhängigkeit ist die Abhängigkeit von der Aufnahme bestimmter Chemikalien, insbesondere Alkohol, Nikotin oder Heroin. Sobald eine Person aufhört, sie zu benutzen, fängt sie an, schmerzhafte, schwächende Empfindungen zu spüren. Gleichzeitig ist die Abhängigkeit nicht nur chemisch: Jetzt beschreiben Psychologen mit diesem Begriff jene Verhaltensweisen, bei denen eine Person nichts in sich aufnimmt. Einer von ihnen ist Spielsucht.

Heutzutage leiden sehr viele Menschen und ihre Familien mit ihnen unter der Unfähigkeit, mit dem Spielen aufzuhören. Diese Leute verlieren all ihre Ersparnisse, nehmen Kredite auf und machen dann noch größere Schulden, und wenn niemand mehr zum Ausleihen übrig ist, greifen die Spieler zu Diebstahl. Am Ende schließt sich der Kreis wieder: In der verzweifelten Hoffnung, aus dem Kreditloch herauszukommen, sich und ihre Familie vor dem Bankrott zu retten, verlieren und stehlen die Spieler.

Warum passiert das? Psychologen stellten fest, dass die Spieler jedes Mal, wenn sie etwas gewinnen, ein sehr scharfes und angenehmes Gefühl verspüren (und dies ermutigt sie, immer wieder zu spielen), und dann spielen, weil sie keine weitere Möglichkeit mehr sehen, aus dem Schuldenloch herauszukommen.

Trotz der Tatsache, dass das Glücksspiel destruktiv ist, ist das Glücksspiel in vielen Ländern in Form von Casinos und staatlichen Lotterien legalisiert. Dies ermöglicht es den Beamten, die Staatskasse regelmäßig aufzufüllen und damit die bestehenden Steuern für weniger leidenschaftliche Spieler nicht zu erhöhen.

Viele Menschen glauben heute fest daran, dass Videospiele und Glücksspiele absolut identisch sind. Und das ist nicht verwunderlich: Wenn Sie mit Videospielen oberflächlich vertraut sind, unterscheiden sie sich auf den ersten Blick wirklich nicht von Spielautomaten in Casinos. Aber es lohnt sich, tiefer zu graben, da wir den grundlegenden, wesentlichen Unterschied leicht erkennen.

Erstens sind Glücksspiele im Gegensatz zu Videospielen so konzipiert, dass Sie auf lange Sicht immer verlieren, auf kurze Sicht jedoch gewinnen.

Im Gegensatz zu Glücksspielen sind Videospiele Geschicklichkeitsspiele. Sie ähneln dem Schachspiel, bei dem der Erfolg auch nur von der Beharrlichkeit des Spielers, seinen intellektuellen Fähigkeiten und seiner Übung abhängt. Eine einfache Wahrscheinlichkeit löst hier nichts: Der Sieg muss errungen werden. Es sollten erhebliche Anstrengungen unternommen werden, um zum nächsten Level zu gelangen. Aber man muss gestehen, dass nicht in allen Glücksspeilen alles vom Zufall abhängt. So z.B. ähnelt Poker dem Schachspiel auch.

Außerdem sind die Belohnungen für das Gewinnen in Videospielen sowie beispielsweise im Schach rein virtuell (mit Ausnahme von E-Sport-Turnieren). Im Gegensatz zum Glücksspiel erhöht ein Sieg in Videospielen nicht die Geldsammlung des Spielers im wirklichen Leben. auch hat keinen Einfluss auf ihre Anzahl und Niederlage. Aus diesem Grund erinnern Videospiele aus Sicht der wissenschaftlichen Psychologie eher an virtuelles Schach als an Spielautomaten. Kurz gesagt, da der Spieler nicht genau weiß, wann er gewinnen wird, hat er einen Teufelskreis von Gedanken: „Wenn ich das nächste Mal den Hebel drücke, werde ich definitiv den Jackpot knacken“, glaubt der Spieler und drückt den Hebel noch einmal, dann noch einmal und so weiter.