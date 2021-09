Gewinnspiel zum Start von Schlag den Star Mobile – Gewinnt bei uns geile Preise

Endlich ist es soweit – nach SCHLAG DEN RAAB geht es nun in die nächste Runde. SCHLAG DEN STAR und Elton übernehmen die Bühne und bringen Dich auf ein neues Level. Wir haben das Studio komplett umgebaut, damit es nun schöner und realistischer denn je ist. Erstelle deinen eigenen Charakter und tritt mit ihm in den neuen, spannenden und herausfordernden Spielen an. Ob „Kopfrechnen“, „Zuordnen“ oder „Buchstaben“ – hier ist eindeutig Köpfchen und ein schneller Finger gefragt. Bei „Lattlschießen“, „Wurf Reversi“ oder „BallBall“ geht es um gutes Timing aber vor allem um Fingerspitzengefühl. Auf „Blamieren oder Kassieren“ wurde natürlich nicht verzichtet und auch Elton führt wieder gewohnt souverän durch die Show. Nur wer sich als Allround-Talent beweisen kann, hat die Chance auf den Sieg.

*Die App bietet 5 Spiele inklusive – Dich erwarten Kopfrechnen, Lattlschießen, BallBall, Länderkunde und natürlich darf auch Blamieren oder Kassieren nicht fehlen. Hier kannst Du direkt im Best of Three oder im freien Spiel loslegen.

Weitere Spiele können einzeln oder in vorteilhaften Paketen erworben werden. Mit 7 Spielen im Repertoire kannst Du dann den Modus „Halbe Show“ spielen und ab 15 Spielen auch eine komplette Show.

——————————————————————

– Herausfordernde Spiele – Bekannt aus der TV-Show – so nah warst Du dem Original noch nie

– Komplett neuer Grafikstil – Schöner und realistischer denn je

– Alles neu – Es erwarten Dich viele neue Spiele, die Du so nur aus der Show kennst – der Klassiker „BLAMIEREN ODER KASSIERN“ darf natürlich nicht fehlen

– Nicht ohne mich – Natürlich mit ELTON und seiner Originalstimme als Moderator

– Keine Zeit? Kein Problem! – Neben der klassischen Show gibt es auch die halbe Show und Best of Three, für alle, die eine schnellere Runde bevorzugen