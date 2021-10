Gewinnspiel zum Start von Gefragt – Gejagt – Wir haben da was für euch

Am 29. Oktober erscheint Gefragt-Gejagt endlich für Konsolen und den PC. Und wir dürfen euch in Zusammenarbeit mit bitComposer Interactive mit einem tollen Gewinnspiel beglücken. Dabei verlosen wir jeweils dreimal eine PC Version, dreimal eine PS4 Version und dreimal eine Nintendo Switch Version. Und so macht ihr mit: Sendet eine Mail an mach-mit-bei@games-mag.de und nutzt den Betreff „Quiz“. Alle Teilnehmer landen in der Lostrommel. Einsendeschluss des Gewinnspiels ist Dienstag, der 30. November um 23:59 Uhr.

Mehr zum Spiel:

Jäger oder Gejagter – Wer wird letztendlich als Sieger aus dem Studio gehen? Du hast es in der Hand! Erlebe die Show hautnah. Endlich kannst Du als Kandidat gegen einen der Jäger antreten oder selber die Rolle des Jägers einnehmen und den Kandidaten zeigen, dass Du das Zeug zum echten Jäger hast. Spiele mit bis zu drei Freunden und entscheidet euch vollkommen frei, wie ihr Euch aufteilen wollt. Ihr alle Vier wollt wie in der echten Show einmal gegen den Jäger antreten und es Sebastian Klussmann, Sebastian Jacoby oder Klaus Otto Nagorsnik zeigen? Kein Problem! Du willst deinen Freunden beweisen, dass Du der wahre Jäger bist? Dann nimm dessen Platz ein und spiele gegen sie. Hierfür haben wir extra eine spezielle Jägerin und einen speziellen Jäger vorbereitet, den Du übernehmen kannst um die Kandidaten so richtig ins Schwitzen zu bringen. DIE JAGD BEGINNT! Moderiert wird die Show, wie im Original von Alexander Bommes. Auch die Originalstimmen von den Jägern Klussmann, Jacoby und Nagorsnik sind mit dabei und verleihen dem Spiel echtes Showfeeling.

KEY FEATURES